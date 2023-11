Kvara esalta Leao: “Difficile trovare un uomo come lui”

L’esterno georgiano ha speso belle parole verso l’attaccante portoghese del Milan. Oltre la rivalità, le sue dichiarazioni.

I due esterni sinistri più forti del campionato italiano hanno avuto sempre accesi confronti in campo a suon di giocate e gol importanti. Oltre la rivalità però questa volta Khvicha Kvaratskhelia ci tiene a far sapere ai fan il suo pensiero su Rafa Leao prima come uomo, che come giocatore.

Le parole di Kvara su Leao

Il giocatore del Napoli ha speso belle parole per Rafa, riportando alla luce un suo b

el gesto nei suoi confronti.

Gl ultimi due anni della Serie A sono stati caratterizzati anche dal confronto Leao Kvaratskhelia. Entrambi hanno raggiunto la vittoria scudetto per la prima volta in Italia ed entrambi infuocano la fascia sinistra con sterzate e dribbling. Dal ritiro della Georgia ecco però le parole di Kvara verso Leao: