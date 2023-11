La Curva Sud ringrazia Sinner, lui risponde: “Emozione incredibile”

Gli spalti di San Siro sono pronti ad accogliere e scaldare il campione di tennis Jannik Sinner, tifoso rossonero sin da quando era bambino. Il tributo ai colori del Diavolo.

Dopo la storica vittoria di domenica in Coppa Davies con l’Italia, Jannik Sinner è pronto a guardare il suo Milan in una partita importantissima come quella di stasera.

Proprio lui che di partite cruciali se ne intende. E per le quali ha dato prova di immensa grandezza nel corso delle ultime settimane. Così che non si è fatto mancare neppure il calore da parte della Curva Sud rossonera, a cui il campione di tennis ha prontamente risposto.

Sinner e l’emozione delle tinte rossonere

Le strade del Milan e di Sinner si sono incontrate parecchi anni fa. Un’amicizia ai tempi del Piatti Tennis Center è costata una grande fede calcistica all’altoatesino, pronto ad onorarla nella serata più importante di tutte.

A lui, infatti, è stata indirizzata non solo la stima da parte dell’allenatore rossonero Pioli in conferenza stampa. Perché per lui, questa sera, c’è tutto l’affetto di uno stadio gremito e di una Curva Sud festante per lui al grido di “Sinner: la Sud ti rende onore”. E il campione ha deciso di rispondere così:

Emozione incredibile, siamo qui a guardare e a tifare Milan, era da un po’ che non mettevo piede qui dentro. Sono molto felice quando vincono, guardare una partita dal vivo è incredibile.

Non è mancato neppure un accenno all’ultimo trofeo straordinario messo in bacheca, la Coppa Davies, riportata in territorio italico dopo ben 47 anni. Una vera “emozione incredibile”, proprio come ha chiosato il campione 22enne.