La rivelazione di Boateng: sull’addio al Milan

Kevin Prince Boateng in un’intervista torna a parlare del Milan e dopo anni dal suo addio racconta com’ stato per lui salutare il club rossonero.

Il Milan dopo la sosta affronterà la Fiorentina e dopo il pareggio contro il Lecce, vincerà sarà importantissimo, soprattutto in vista dello scontro diretto tra Juventus ed Inter di domenica 26 novembre. Al momento i rossoneri sono al terzo posto a 6 punti dai bianconeri e ad 8 dai nerazzurri, quindi i tre punti contro la viola potrebbero essere molto utili.

Boateng e il duro ricordo sull’addio al Milan

Proprio in questi giorni è stato intervistato a ‘Vox to Box’ su TvPlay un ex giocatore rossonero: Kevin Prince Boateng.

Tra le domande che gli sono state poste, tra campionato, Juve ecc gli è stato chiesto anche il suo ricordo legato al suo addio da Milano. Di seguito le sue parole: