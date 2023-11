Lascia il Milan, ora è ufficiale: che sorpresa, va in Premier

In casa Milan c’è da fare i conti con la perdita di un pezzo importante che non lascia felice il proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Il periodo in casa rossonera non è dei migliori per via dei recenti risultati ottenuti in campionato. Il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Lecce ha fatto sprofondare il morale tra nell’ambiente rossonero proprio alla vigilia della sosta per le gare delle Nazionali. La bellissima vittoria in Champions League contro il PSG sta però aiutando a tenere vive le possibilità di passaggio del turno nel complicato girone europeo.

Questo certamente aiuta la squadra e la tifoseria a restare uniti e provare a superare questo momento complicato soprattutto per la Serie A, dove la vittoria è mancata nelle ultime quattro partite con due pareggi e due sconfitte ottenute. Per riuscire ad ottenere risultati prestigiosi serve sicuramente anche un quadro societario unito e coeso con delle idee precise in testa ma oggi non giungono grandi notizie in merito.

Il Milan perde un membro dell’organigramma: Casper Stylsvig passa al Chelsea

Nelle ultime ore il Chelsea ha annunciato la firma di Casper Stylsvig che sarà il nuovo Chief Revenue Officer del club. Si tratta di un ruolo che dal 2019 ad oggi il dirigente ha ricoperto nel Milan e che quindi sarà vacante in attesa che Gerry Cardinale trovi un valido sostituto. Per il club rossonero non si tratta certamente di una bella notizia perdere un membro dell’organigramma a stagione cominciata.

Queste le dichiarazioni, riportate dai colleghi di Calcio e Finanza, dell’ex membro della dirigenza milanista dopo il suo passaggio alla società londinese: “Sono felice di unirmi al Chelsea in un momento estremamente emozionante per il club. Non vedo l’ora di lavorare con colleghi di talento come parte del team di livello mondiale che è stato costruito al Chelsea”.

Gli ultimi tempi per il club inglese non sono stati dei più felici e dopo il successo in Champions League datato 2021 i risultati stanno faticando ad arrivare. Nell’ultimo periodo sono infatti stati cambiati diversi allenatori come Thomas Tuchel, Graham Potter, Franck Lampard e in ultimo Mauricio Pochettino ma non si è mai riusciti a raggiungere i traguardi sperati. Ora starà anche all’ex rossonero Stylsvig cercare di dare una mano al Chelsea per provare ad uscire da questo periodo buio nonostante i moltissimi investimenti fatti nelle ultime sessioni di mercato.