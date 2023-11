Leao e la maglia numero dieci del Milan, Boban sorprende tutti: cosa ha detto

Zvone Boban ha sorpreso tutti con le sue parole riguardo Leao e la maglia numero 10 del Milan: le dichiarazioni dell’ex rossonero.

La sosta per le nazionali iniziata da qualche giorno servirà molto al Milan per ripartire al meglio dalla sfida contro la Fiorentina. I rossoneri non hanno vinto nessuna partita in campionato dopo la pausa di ottobre e sono scivolati al terzo posto in classifica a 8 punti di distanza dall’Inter.

Al ritorno dalla sosta, però, Pioli non potrà contare su Leao che si è infortunato nell’ultima gara contro il Lecce. Proprio sul portoghese è intervenuto Zvone Boban.

Le parole di Boban su Leao e non solo

Di seguito le parole di Boban ai microfoni di Sky Sport.

Leao e la 10? Mi fa piacere. Lui è un talento straordinario anche se non è particolarmente maturo. Ha già fatto tanti progressi. Non tutti se lo aspettavano, sinceramente io sì.

L’ex giocatore e dirigente del Milan – ora Head of Football in UEFA – è intervenuto sulla nuova formula della Champions League che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione.

Questa Champions mi sta piacendo tanto. L’energia che ci mettono i giocatori è diversa perché in Champions dai il meglio di te perché vuoi sorprendere. Nuova formula? Non ci possono essere le partite che valgono meno come ora. I cambi nella storia del calcio sono stati tanti e hanno sempre portato discussioni ma vediamola prima di parlare, noi siamo convinti che andrà benissimo.

Queste le parole dell’ex centrocampista croato.