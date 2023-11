Leao, Pioli preoccupato: tempi di recupero terrorizzano anche i tifosi

In un momento così delicato, il Milan perde la sua punta di diamante. Uscito subito per infortunio, restano incerti i tempi di recupero di Rafa Leao. E ora il popolo rossonero si preoccupa.

Il Milan perde pezzi. E a pagarne le conseguenze non possono che essere le prestazioni sul campo. Suonano sirene di allarme in casa rossonera, dove ora gli infortuni ammontano a quota ventiquattro sin dall’inizio della stagione. Un dato allarmante e che colloca il Diavolo in un primato negativo che, allo stesso tempo, lo allontana dalla vetta della classifica di Serie A.

E adesso mister Pioli deve fare i conti con l’assenza più pesante di tutte: quella di Rafa Leao, uscito per infortunio dopo appena 10 minuti dal fischio d’inizio col Lecce. Perdere un giocatore fondamentale come il portoghese non può che essere la peggiore delle notizie che circolano a Milanello. Perché dopo lo stop per gli impegni nazionali, i Rossoneri dovranno affrontare Fiorentina e, soprattutto, Borussia Dortmund.

L’allenatore chiede massima concentrazione e disponibilità da parte di tutti in un momento così delicato della stagione, come quello che sta attraversando proprio il Milan. E per farlo, è necessario che tutti si facciano trovare pronti. Obiettivo ben saldo anche per il numero 1o rossonero, intenzionato a tornare fra i giocatori disponibili il prima possibile. Ma quando? Si chiedono i tifosi, preoccupati.

Leao: la data del ritorno in campo

Problema al flessore della coscia destra e cambio forzato per Rafa Leao, che ieri pomeriggio si è subito fermato dopo uno scatto nell’area giallorossa. Nei prossimi giorni sono attesi gli esami di routine, che potranno evidenziare l’entità dell’infortunio.

Al momento, ovviamente, la domanda che l’intero popolo rossonero si pone è quando potrà tornare in campo il bomber portoghese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero sono ancora incerti. L’obiettivo resta la Fiorentina il prossimo 25 novembre. Ma lo staff medico tenterà di far trovare il giocatore pronto in vista della sfida contro il Dortmund del 28 novembre. Un match decisamente fondamentale in ottica qualificazione Ottavi.

Saltano sicuramente, invece, gli impegni con la Nazionale portoghese, validi per la qualificazione agli Europei 2024 – e per cui la squadra ha già messo a segno la qualificazione matematica lo scorso ottobre.

I tifosi del Milan, dunque, attendono gli esiti degli accertamenti dei prossimi giorni. Aleggia non poca ansia, ma sono consapevoli delle qualità del giovane attaccante e di quanta fame sia pronto a mettere in campo, visto un rendimento personale un pò al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo.