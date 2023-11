Lecce-Milan, l’attaccante è a rischio forfait: si decide domani

Archiviata la pesante vittoria contro il Paris Saint-Germain in Champions League, il Milan già pensa all’importante trasferta di sabato pomeriggio col Lecce, che ha un attaccante a rischio.

Il Milan di Stefano Pioli rischiava di restare impantanato in un primo periodo buio della stagione, ma ha dimostrato grande carattere. Così la vittoria di ieri sera contro il PSG, davanti ai propri tifosi, rischia di diventare un match di svolta per la stagione del club.

E tortuosa sarà anche la lunga stagione di Serie A, con i rossoneri che inseguono le prime due posizioni (attualmente occupate da Inter e Juventus) e con i rivali del Napoli a stretto contatto. Importantissimo, dunque, il match in programma allo Stadio comunale Via del Mare contro il Lecce sabato alle 15:00. Il Milan, infatti, dovrà approfittare delle condizioni di difficoltà in cui si trova il club salentino per allungare sui Partenopei e avvicinarsi di nuovo alla vetta.

Allo stesso tempo anche il Lecce dovrà cercare di reagire al filotto di risultati negativi (ben quattro le sconfitte maturate nelle ultime sei partite, Coppa Italia compresa) sino ad ora registrato. Il 13esimo posto, infatti, inizia a preoccupare i tifosi e l’allenatore Roberto D’Aversa che, molto probabilmente, dovrà fare a meno di un giocatore importantissimo proprio contro il Diavolo.

Lecce-Milan: la probabile assenza che pesa ai Salentini

Il tecnico leccese, nella seduta di allenamento che si terrà domattina all’Acaya Golf Resort & SPA, dovrà tirare le somme e cercare di capire chi sarà a sua disposizione sabato. Grandi interrogativi riguardano le condizioni di Almqvist e Corfitzen.

A preoccupare di più fra i due è Pontus Almqvist. L’attaccante giallorosso, secondo quanto riportato sul comunicato ufficiale del club, ha registrato un problema muscolare alla coscia destra proprio questa mattina e che potrebbe metterne seriamente a rischio la presenza contro i Rossoneri. Resta, dunque, un osservato speciale e per il quale nella giornata di domani si faranno le giuste valutazioni.

Minor agitazione, invece, per Jeppe Corfitzen, attaccante classe 2004 che ha svolto un lavoro personalizzato e che potrebbe, dunque, riuscire a recuperare, ottenendo un posto nella lista dei convocati. Il Lecce, dunque, potrebbe dover fare a meno del suo jolly classe ’99 e, soprattutto, dei suoi preziosi goal e assist pesantissimi. Se così fosse, il suo rientro sarebbe atteso dopo la sosta per gli impegni nazionali. Mentre il Milan, invece, potrebbe così gioire per l’assenza della pedina più decisiva dello scacchiere salentino.