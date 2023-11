Lecce-Milan, Pioli cambia: due novità di formazione

Sabato 11 novembre il Milan affronterà il Lecce e Pioli sta già pensando agli undici da schierare dal primo minuto.

In casa rossonera sembra essere tornato un pò di entusiasmo dopo la vittoria del Milan sul Paris Saint Germain di martedì scorso, che ha permesso alla squadra di Pioli di rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi della Champions League. La vittoria è arrivata soprattutto grazie ad un ritrovato Leao, che nelle partite di spessore spesso è mancato; non c’è più da stupirsi invece di Giroud, che continua a rimanere uno degli attaccanti più forti.

Seria A, la probabile formazione di Pioli contro il Lecce

Non c’è tempo per pensare alla vittoria di martedì, perché sabato il Milan sarà a Lecce per affrontare la squadra salentina nella dodicesima giornata del Campionato di Serie A: i rossoneri si trovano attualmente al terzo posto in classifica, dietro Inter e Juventus.

Per la partita contro i giallorossi, Pioli starebbe pensando ad un cambio a centrocampo: Krunic potrebbe ritrovare la titolarità, per concedere un pò di riposo ad uno tra Tijjani Reijnders e Yunus Musah; soprattutto quest’ultimo, nelle ultime settimane ha giocato parecchie partite e il posto di Krunic potrebbe essere proprio il suo.

Non finiscono qua le novità di formazione; come riportato da Sky Sport, l’allenatore rossonero concederà una maglia da titolare anche a Samuel Chukweueze, che dovrà sostituire Pulisic dopo essere uscito per problemi fisici nella partita contro il PSG.