L’ex Milan svincolato a gennaio: la notizia spiazza tutti

Clamorosa notizia nel calcio internazionale. Un ex Milan sarà svincolato a gennaio, nessuna proposta di rinnovo e rescissione del contratto. Ecco di chi si tratta.

Non sempre la carriera dei giovani talenti va come si vorrebbe. Da sempre calciatori di ogni età devono far i conti inevitabilmente con gli avvenimenti più disparati delle proprie carriere. Dagli infortuni alle rescissioni di contratto passando per i clamorosi ritorni nei club che tanto si ha amato alla chiusura inevitabile di una carriera giunta al termine.

Sono ormai diverse stagioni che assistiamo a numerosi cambi di rotta, clamorosi annunci e ritiri non programmati. Uno degli ultimi in questo senso è stato Fabio Quagliarella, che dopo una vita passata a difendere le maglie di Napoli, Juventus, Udinese e Sampdoria si è ritrovato svincolato alla mercè di un mercato che non predilige più i campioni un po’ attempati, ma li lascia nel loro oblio spinti poi al ritiro forzato.

I guai fisici condannano un ex rossonero

E anche ad un ex rossonero sembra esser toccata la stessa sorte. Dopo esser tornato al Sao Paolo a maggio per Pato sembra già giunta al termine la sua esperienza in Brasile. Le ultime notizie che ci giungono infatti dal Sud America fanno sapere che il club non ha alcune intenzione di rinnovare l’ex Milan e la rescissione del contratto sembra ormai ad un passo. A gennaio quindi con ogni probabilità sarà ancora sul mercato, una volta ancora dovrà rimettersi in gioco e sperare di trovare un club che lo accolga e lo faccia ancora giocare per qualche anno.

Di fatti Alexandre Pato non ha mai dichiarato di volersi ritirare dal calcio giocato, nonostante ancora una volta la sua condizione fisica non aiuti alla situazione. Tuttavia anche per questo motivo fu costretto a lasciare il Milan. In un intervista recente dichiarò addirittura di sognare un giorno un ritorno a Milano, per rivestire la maglia rossonera. Al momento l’ipotesi sembra remota e non possibile, e un ritorno alla Ibrahimovic non sembra contemplato nei piani della società e nel progetto posto in essere.

In molti però ricordano ancora il ‘Papero’ che arrivò nel 2007 prelevato dall’Internacional, poi i guai fisici hanno rovinato un talento puro, veloce e ricco di tecnica oltre che di qualità, capace di affascinare anche le tifoserie avversarie. Di lì in poi esperienze con Chelsea e Villareal, in Brasile con i Corinthias, poi in Cina con il Tianjin e poi al Sao Paolo dove dal 2019 è un continuo tira e molla. Negli ultimi anni ha maturato solo 66 presenze e 10 gol, un totale che fa quasi rabbrividire pensando ai ritmi del calcio moderno.