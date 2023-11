L’Inter si auto-esclude: via libera al Milan

Continuano ad arrivare aggiornamenti di mercato in queste ultime ore, con un obiettivo di Inter e Milan che sembra non fare più parte dei desideri della dirigenza nerazzurra

Tra circa 24 ore il Milan tornerà di nuovo in campo e lo farà nella gara casalinga contro l’Udinese del neo allenatore Cioffi. Quella di domani sarà una partita particolarmente delicata per i rossoneri, che non vincono da 3 partite consecutive se consideriamo anche il risultato maturato nel turno di Champions contro il Psg. La sconfitta contro la Juve e il mezzo passo falso della trasferta di Napoli hanno fatto scivolare la squadra di Pioli al terzo posto in classifica, con delle ripercussioni che potrebbero avere degli effetti collaterali anche dal punto di vista mentale.

Ovviamente, questo è quello che non si augurano tutti i tifosi milanisti, preoccupati del fatto che questa serie negativa di risultati possa avere il suo effetto su quello che sarà il proseguo della squadra. D’altro canto, va anche considerato che la squadra allenata da Pioli ha già praticamente disputato tutti gli scontri diretti, giocando contro Roma, Lazio, Napoli, Juve e Inter. Questo può rappresentare un vantaggio per quella che sarà la seconda parte del girone di andata, dove il Milan incontrerà tutte squadre di medio-bassa classifica. Un grande contributo potrebbe arrivare anche nella sessione del mercato di gennaio, con la dirigenza di Casa Milan che ha già iniziato a sondare il terreno per nuove e ‘vecchie’ trattative.

Biasin è sicuro: “Taremi non andrà all’Inter”. Il Milan ha campo libero

Già, perché nonostante l’ampia campagna acquisti avvenuta in estate, non è da escludere che la dirigenza rossonera possa mettere a segno anche altri colpi tra circa due mesi, con la priorità che rimane sempre quella di rinforzare il reparto offensivo. Di tentativi a dire il vero ne sono stati fatti anche a fine agosto, con il nome di Taremi che è stato tra i più gettonati nell’ambiente rossonero. Alla fine però, a spuntarla è stato Luka Jovic, ma il nome dell’attaccante del Porto è continuato a restare in circolazione fino ad oggi, ma con un ostacolo in più. Sull’attaccante c’è infatti anche il forte interesse dell’Inter, inseritosi prepotentemente in questi ultimi giorni.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di Tv Play però, molto difficilmente Taremi farà il suo arrivo in nerazzurro. Questo si rivelerebbe un assist per il Milan, che avrebbe campo libero per poter agire in maniera indisturbata nella trattativa.