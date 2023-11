L’obiettivo è ufficialmente sul mercato: è duello tra Milan e Juventus

Si prospetta una sessione invernale di mercato molto intensa per il Milan, pronta al duello con la Juventus per l’obiettivo.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a tornare in campo dopo le ultime settimane burrascose. Le zero vittorie in Serie A tra un periodo di sosta e l’altra hanno infatti notevolmente scoraggiato l’ambiente rossonero, ora pronto a ripartire da zero e dal terzo posto mantenuto a fatica. Una tortuosa strada attende dunque il diavolo in vista di gennaio, dove aprirà ufficialmente le danze il mercato invernale. Sessione, questa, in cui il Milan cercherà senz’altro di migliorare la propria situazione attraverso qualche colpo. In particolare, ecco giungere novità in merito ad un obiettivo in quel di Milanello, dove comincia a prender forma uno scontro con la Juventus.

Milan vs Juventus, la news su Kiwior aizza il duello

Non è più un segreto che in casa Milan si sia alla ricerca di un nuovo difensore centrale da poter presto affiancare al reparto già presente in rosa. Questo, a causa delle ultime difficoltà dimostrate sul campo dalla squadra di Pioli, apparsa spesso altalenante nella retroguardia. Da partite con poche concessioni a sfide con tanti gol incassati il salto è stato fin troppo breve, tanto da spingere Furlani e Moncada a mobilitarsi sul mercato. Di nomi fin qui fatti in orbita Milan ve ne sono stati quindi parecchi, e tutti all’apparenza pronti per poter subentrare in un reparto in cui i soli Tomori e Thiaw rappresentano delle vere e proprie certezze.

Colui andato però maggiormente in cima agli indici di gradimento rossoneri è senz’altro Jakub Kiwior. Difensore centrale classe 2000, il polacco è attualmente un calciatore di proprietà dell’Arsenal, dalla quale è stato acquistato nel gennaio del 2023 dallo Spezia. Una parabola alquanto sorprendente, per un profilo che non ha però convinto a pieno la società londinese. Dopo appena un anno di militanza nelle fila dei Gunners, il ruolo di Kiwior è stato infatti messo ampiamente in discussione, tanto da costringere il club inglese a porre il polacco sul mercato.

Una news accolta quindi alla grande dal Milan, pronto a compiere il balzo decisivo per il calciatore. Il tutto, enfatizzato dai soli 20 milioni richiesti dall’Arsenal, che hanno però attirato sul difensore una fitta dose di squadre. Secondo TuttoJuve infatti, anche Inter e Napoli starebbero prendendo in considerazione l’idea di puntare sull’ex Spezia, ma il vero duello di mercato risponde ai nomi di Milan e Juventus. Rossoneri e bianconeri sono infatti i due club che maggiormente necessitano di un nuovo innesto nelle retrovie. Il tutto è quindi pronto a dare il via ad una splendida lotta per l’obiettivo.