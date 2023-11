Loftus Cheek assente contro il Lecce: le ultime sul rientro

Il centrocampista inglese ha saltato la sfida del Via del Mare contro i leccesi dopo la sfida di Champions contro il PSG

Tra i protagonisti della stagione rossonera, Ruben Loftus Cheek sta dominando il centrocampo del Milan, non facendo rimpiangere Sandro Tonali ai tifosi. Anche in campo europeo il valore del giocatore inglese è emerso senza troppi problemi, come dimostra la sfida di San Siro contro il PSG.

I tifosi rossoneri già sognano un centrocampo composto da lui, Reijnders e Bennacer, con il giocatore algerino che tornerà a disposizione di Stefano Pioli all’inizio del 2024. Loftus Cheek nell’ultima sfida di Champions League ha però messo in agitazione Pioli e il suo staff.

Loftus Cheek torna a disposizione per la Fiorentina

Il centrocampista inglese ha saltato la trasferta di Via del Mare contro il Lecce di D’Aversa, pareggiata dal Milan per 2 a 2. La situazione potrebbe cambiare alla fine della sosta per le nazionali.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Loftus Cheek sarà a disposizione dell’allenatore milanista già per la sfida del 25 novembre per la sfida di San Siro contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In questo senso la pausa per le nazionali si può considerare una vera e propria fortuna per il Milan, che ha così tempo di recuperare uno dei suoi giocatori cardine.