“Lui come Ibra”: il paragone sul grande obiettivo del Milan fa impazzire tutti

È uno dei nomi seguiti con attenzione dal Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Le sue prestazioni lo stanno incoronando tra i più forti del campionato di Serie A, guadagnandosi paragoni anche illustri.

Il Milan guarda con attenzione al mercato di gennaio: diverse le questioni da risolvere per il club rossonero, chiamato alla riscossa dopo un periodo non brillantissimo sul campo. Servirà anche l’aiuto di chi ha in mano le operazioni in entrata e in uscita del Diavolo, che già in estate ha avuto molto da fare. Ma le ultime vicende hanno palesato altre esigenze di cui il Milan non può fare a meno se vuole puntare in alto ed evitare spiacevoli sorprese. Qualche riflessione è fatta anche in attacco: Olivier Giroud rappresenta l’unica certezza per il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, che attende l’esplosione di Noah Okafor (ora infortunato, ndr) e che deve incassare i segnali tutt’altro che positivi che arrivano da Luka Jovic.

Per questo, rientra nell’ordine delle idee un possibile colpo in attacco, anche se nell’immediato. Per il mercato di riparazione è più plausibile eventualmente un colpo a budget ridotto, considerando che difficilmente sarà fatto un investimento importante fin da subito. In vista dell’estate, però, le cose possono cambiare e a tal riguardo c’è un nome che stuzzica e non poco la dirigenza ma anche i tifosi stessi. Un profilo che si sta sempre più consacrando nel campionato di Serie A e che sta riscuotendo anche dei paragoni tutt’altro che di poco conto. E se si tira in ballo una leggenda rossonera come Zlatan Ibrahimovic, i tifosi sono legittimati a sognare.

Juric su Zirkzee: “In alcune movenze ricorda Ibra”

Uno dei calciatori che si sta mettendo in evidenza in questa prima parte di stagione in Serie A è l’attaccante di proprietà del Bologna, Joshua Zirkzee, nome monitorato con attenzione dal Milan.

L’attaccante è stato protagonista anche nell’ultimo match della squadra di Thiago Motta contro il Torino, riscuotendo anche gli elogi del tecnico dei granata Ivan Juric, che ai microfoni della conferenza stampa post gara ha dichiarato:

Si vedeva già da tempo che lui è un giocatore forte. Chi è bravo prende questi talenti, li coltiva e riesce a farli esplodere. Per alcune movenze ci rivedo Ibra.

Il tecnico, poi si è soffermato sulle qualità del giocatore che, per quanto possa essere atipico come attaccante, riesce comunque a essere pericoloso in zona gol. Insomma, paragone quello con Ibrahimovic che fa sognare e non poco i tifosi, che sperano a questo punto che il Milan faccia sul serio per Zirkzee.