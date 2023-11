Maignan senza paura, lo ha fatto davvero

Contro la Fiorentina, Maignan è stato l’assoluto protagonista in campo: spunta un retroscena che dà più valore alla sua prestazione

Dopo quattro partite consecutive senza una vittoria in Campionato, il Milan è tornato a conquistare i 3 punti: a regalare la vittoria ai compagni è stato Theo Hernandez, grazie al rigore conquistato e realizzato nei minuti di recupero del primo tempo. Non una prova brillante quella dei rossoneri, che sul piano del gioco hanno faticato non poco contro una Fiorentina propositiva e molto tattica; i Viola non sono riusciti a trovare il gol, per la poca precisione sotto porta e per i magnifici interventi di Maignan, il portiere rossonero.

Con i tre punti conquistati, il Milan accorcia, seppure di poco, le distanze in classifica su Inter e Juventus; i rossoneri, infatti, sono in attesa di conoscere il risultato tra nerazzurri e bianconeri, che si affronteranno nel match di domenica sera. La squadra rossonera può quindi sperare in un passo falso delle due o addirittura in un pareggio, per mantenere la scia delle due avversarie.

Non c’è tempo però di pensare alla sfida di Inter e Juventus, perché il Milan si deve concentrare sulla prossima partita, quella di martedì contro il Borussia Dortmund di Champions League: per i rossoneri sarà un match importante ai fini della qualificazione agli ottavi della competizione.

Milan-Fiorentina, Maignan eroe per una notte: cos’ha fatto

Se il Milan è riuscito a portare casa la vittoria contro la Fiorentina è soprattutto grazie alla prestazione del suo portiere Mike Maignan: il francese è stato assoluto protagonista, rendendosi fondamentale in occasione di due salvataggi sulla riga di porta, negando di fatto il pareggio alla squadra di Vincenzo Italiano.

Ciò che ha reso però Maignan eroe per una notte non sono sole le meravigliose parate eseguite, bensì il fatto di essere sceso in campo nonostante una condizione fisica non al meglio: come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il portiere rossonero è sceso in campo con 38.5 di febbre e problemi intestinali.

Un gesto, quello di Magic Mike, che i tifosi rossoneri riconosceranno sicuramente: il portiere francese non ha voluto mettere ulteriormente i compagni in difficoltà, visto le numerose assenze nella formazione di Pioli. Oltretutto, il Milan è già senza un portiere, quindi la sua assenza avrebbe chiamato in causa il terzo di ruolo, Mirante.

La notizia dei problemi fisici di Maignan è venuta fuori soltanto a poche ore dalla fine del match: nei minuti prima e durante la partita, niente aveva fatto pensare ad una condizione non ottimale del portiere.