“Meglio la Gallaratese”: attacco al Milan da non credere

Il Milan perde con l’Udinese e scivola clamorosamente. Ex calciatori e Media si sono scagliati contro i rossoneri, ma il paragone è duro. Qui l’accaduto.

Il Milan perde e si distacca dall’Inter. Questo il riassunto meno pesante che potrebbe descrivere l’orrendo sabato sera proposto a San Siro dai rossoneri. Una sconfitta pesante quella contro l’Udinese, che ha evidenziato carenze e punti deboli della squadra di Pioli, che in questo campionato ha già subito più di qualche scivolone.

Di fatti Leao e compagni in questo avvio, hanno senza dubbio dimostrato di potersela ancora giocare con l ‘Inter, ieri uscita vittoriosa da Bergamo con 3 punti pesanti che ad oggi vedono la compagine meneghina distante 6 punti prima in classifica. Dall’altra parte i rossoneri, ormai terzi, in attesa della Juventus – che potrebbe ancora sorpassare tutti e finire seconda a + 4 – devono sperare in una prestazione monstre della Fiorentina che ospiterà proprio i bianconeri.

Una prestazione che purtroppo ha visto sconfitti i rossoneri anche se la prestazione sul piano dei numeri non è stata del tutto pessima. Le statistiche del match parlano chiaro: 14 tiri totali e 4 in porta un bilancio di circa il 40% in più rispetto all’Udinese anche se poi l’epilogo nonostante i 2 tiri in porta è stato sorridente ai friulani. 73% di possesso palla da parte dei padroni di casa contro il 27%, con una percentuale dell’89% di passaggi completati su 549 eseguiti. Con 11 calci d’angolo ottenuti, circa il doppio dell’Udinese. Sottolineando che quindi non è tanto un problema di creazione del gioco ma piuttosto di brillantezza e qualità che manca durante i 90 minuti.

A scagliarsi contro i rossoneri chiaramente i media, non proprio dolci con Pioli e i suoi ragazzi a ridosso già di qualche settimana, ma soprattutto l’attacco è arrivato dall’ex difensore rossonero Billy Costacurta. L’ex centrale del Milan, ormai opinionista in base fissa a Sky Sport ha attaccato duramente Pioli e i suoi, con un paragone clamoroso:

“Stasera con l’Udinese definirei prestazione noiosa del Milan. Io fossi in loro in questo momento francamente avrei sperato di giocare con la Gallaratese e non con il PSG alla prossima, dato il livello.”

Parole dure, quelle di Costacurta che non usa mezzi termini per sottolineare il suo rammarico per la prestazione offerta a tifosi e addetti ai lavori. D’altronde una vecchia gloria di questa squadra non può fare altro che guardare con rammarico questa situazione che dura ormai da diverse settimane. Un inversione di rotta quindi che deve arrivare al più presto per sistemare le situazioni di classifica sia in campionato sia in Champions League.