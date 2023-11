Mercato Milan, il Napoli vuole scipparlo ai rossoneri: a sorpresa

Il Milan, a gennaio, è chiamato a diversi interventi di calciomercato per cercare di alzare il livello di una rosa che vuole puntare a tornare alla vittoria il prima possibile. Il Napoli, però, mette nel mirino un giocatore che piace ai rossoneri.

Cosa farà il Milan nella prossima sessione di calciomercato? La sensazione è che la società rossonera opterà per diversi interventi per cerca di sistemare quelle che sono le falle emerse in questi primi mesi di mercato. In particolare, i vari infortuni hanno messo in difficoltà Stefano Pioli, costretto spesse volte a scelte obbligate a causa delle numerose assenza simultanea. Il mercato di riparazione invernale, il cui inizio è in programma tra poco più di un mese, è dunque un’occasione importante per il Diavolo per poter ovviare a ogni possibile problema, motivo per cui la dirigenza rossonera è già attiva per cercare di porre le basi in vista delle prossime settimane.

C’è un nome, in particolare, che sembra essere accostato con forza al Milan: si tratta di Juan Miranda, calciatore del Betis Siviglia che piace e non poco alla dirigenza rossonera in vista di gennaio. A quanto pare, però, il Diavolo dovrà fare attenzione e cercare di finalizzare i vari accordi il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese. Anche perché il suo nome continua a essere accostato anche ad altri club, seppur il Milan è in pole. L’ultima indiscrezione è legata a un club di Serie A, che valuta un colpo per quella zona di campo in vista della sessione di gennaio.

Calciomercato, Miranda accostato anche al Napoli: la situazione

Non è affatto un mistero che uno dei nomi più fortemente accostati al Milan in vista del mercato di gennaio è Juan Miranda, calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L’affare è a buon punto ma, sicuramente, non finalizzato del tutto e per questo non sono affatto da escludere sorprese. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, di calciomercato.it, anche al Napoli – alla ricerca di un possibile rinforzo, dato il doppio infortunio di Mario Rui e Mathias Olivera – sarebbe stato proposto Miranda. Di seguito, quanto riportato dallo stesso giornalista ai microfoni di Canale 21:

Diversi operatori di mercato stanno prendendo informazioni su Miranda, di proprietà del Betis Siviglia. Qualcuno sussurra l’idea di suggerirlo al Napoli per gennaio, affermando che è possibile prenderlo per pochi milioni di euro. Ma su di lui c’è anche il Milan.

In ogni caso, il calciatore sembra essere sempre più vicino a una fumata bianca con il Milan, che quanto prima sarà pronto a fare sul serio per evitare inconvenienti da scongiurare.