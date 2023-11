Milan ancora rimontato, il dato preoccupa: bilancio negativo in trasferta

È un Milan da record, purtroppo negativo. A preoccupare i tifosi non solo la lunga striscia di infortuni che sembra non volersi fermare, ma anche il bilancio negativo in trasferta.

Il Milan si trova in difficoltà. Sotto diversi punti di vista. Complici, sicuramente, i numerosi impegni stagionali e i troppi infortuni che, ogni settimana, decimano la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ma questi non sono gli unici dati che preoccupano i tifosi rossoneri. Perché ce n’è un altro, che riguarda il campo, che non può essere assolutamente sottovalutato.

Sembrava che, con la vittoria casalinga contro il Paris Saint-Germain, i Rossoneri avessero dato una pronta risposta sul campo contro i risultati non troppo positivi sino ad allora ottenuti. Ma lo stop di ieri fuori casa contro il Lecce, con una super rimonta (e vittoria sfiorata) da parte dei Salentini, ha smentito tutto questo.

Milan: è emergenza trasferta

Non è la prima volta che il Milan si lascia rimontare una partita in trasferta. Anzi: come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha già perso ben quattro punti da situazioni di vantaggio lontano dagli spalti del San Siro.

Prima contro il Napoli, lo scorso 29 Ottobre, e ieri proprio contro i Giallorossi. E il dato che allarma più di tutti è il confronto con le scorse tre stagioni di Serie A, quando il Milan ne aveva persi soltanto due.