Milan, Camarda ad un passo dal record: domani potrà scrivere la storia

Il Milan si gode Camarda che è ad un passo dal record: il baby prodigio domani potrà scrivere la storia.

Il Milan domani sera scenderà in campo contro la Fiorentina. Il Diavolo dovrà lasciarsi alle spalle le scorie del match contro il Lecce. Farlo non sarà affatto semplice considerando che Pioli dovrà rinunciare a Giroud, Leao e Okafor. Il primo per squalifica dopo l’espulsione presa nella gara del Via del Mare. Gli altri due, invece, per infortunio.

Il portoghese si è fermato proprio nella partita in Salento. Lo svizzero, invece, ha accusato un problema muscolare in nazionale. Domani sera toccherà quindi a Jovic scendere in campo dal 1′. In panchina, invece, ci andrà per la prima volta il giovane Francesco Camarda che è a un passo dalla storia.

Milan-Fiorentina, Camarda potrà scrivere la storia: il record da battere

Francesco Camarda è uno dei giovani giocatori del Milan su cui sono riposte maggiori aspettative per il futuro. Il centravanti 15enne si sta allenando da giorni con la prima squadra e domani sarà convocato per il match contro la Fiorentina. Considerando che, oltre a Jovic, sarà l’unico attaccante a disposizione non è escluso che possa scendere in campo. Qualora dovesse subentrare, Camarda – a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni – diventerebbe il più giovane esordiente della storia della Serie A.

Il primato nel campionato nostrano al momento lo detiene Wisdom Amey, difensore del Bologna, che ha debuttato il 12 maggio 2021 all’età di 15 anni, 9 mesi e un giorno. Qualora, invece, dovesse andare addirittura a segno batterebbe il record di Amedeo Amadei: il marcatore più giovane nella storia del nostro campionato che ha segnato la sua prima rete il 9 maggio 1937 a 15 anni, 9 mesi e 13 giorni.