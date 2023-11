Milan, Cardinale si rovina: colpo da 80 milioni

Il Milan ha già adocchiato un possibile corpo in entrata. Tuttavia, la concorrenza per il centrocampista spagnolo è molto alta

Il Milan, già da diverso tempo, sta valutando i prossimi colpi in entrata per il calciomercato invernale. Infatti, i numerosi infortuni dei giocatori rossoneri ha fatto molto preoccupare i dirigenti del Milan che, dunque, hanno iniziato a valutare dei profili che potrebbero portare dei benefici alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Infatti, soprattutto a centrocampo, il club rossonero ha riscontrato numerosi infortuni che hanno fortemente penalizzato la squadra e i suoi risultati in campo.

Al momento, uno degli obiettivi a centrocampo dei dirigenti rossoneri sembra essere Ohioan Sancet, centrocampista offensivo dell’Athletic Bilbao. Tuttavia, grazie alle sue prestazioni da inizio campionato, la concorrenza per il giocatore spagnolo è molto alta. Inoltre, la clausola rescissoria di Sancet è molto alta e, questo, potrebbe pregare notevolmente i dirigenti del Milan.

Questa volta, a fare da concorrenza al club rossonero è, ancora un volta, l’Arsenal. Infatti, il club inglese avrebbe selezionato il profilo dello spagnolo come uno dei preferiti per il loro centrocampo.

Sancet al Milan, l’Arsenal tenta di ostacolare il prossimo colpo dei dirigenti rossoneri

Il Milan sta già valutando i profili migliori per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Tra i giocatori in pole position c’è Ohioan Sancet, il quale, però, ha catturato anche l’attenzione dell’Arsenal. Infatti, dall’inizio del campionato spagnolo, ha segnato ben 3 gol e fornito 4 assist ai suoi compagni di squadra. I club interessati al centrocampista del Bilbao sono numerosi, tuttavia, l’Arsenal e il Milan sembrerebbero le squadre favorite per il futuro di Sancet.

Oltre la concorrenza, un altro problema per i dirigenti rossoneri sarebbe proprio il prezzo del cartellino di Sancet. Infatti, il centrocampista spagnolo ha un contratto con l’Athletic Bilbao fino al 2032 e, dunque, per potersi assicurare il colpo, il Milan dovrebbe sborsare ben 80 mln di euro per la clausola rescissoria.

Questo diventa un grande svantaggio per il club rossonero poiché in Premier League, solitamente, le squadre sono abituate a cifre più alte per i cartellini dei giocatori.

Adesso, dunque, non resterà che aspettare la prossima sessione di mercato a gennaio per vedere le mosse del club inglese e di quello rossonero. Tuttavia, al momento, il Milan sembrerebbe piuttosto svantaggiato in questa trattativa per il centrocampista spagnolo.