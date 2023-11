Milan, che assist alla Juve: si complica tutto, Furlani e Moncada spiazzati

I dirigenti rossoneri sono volati in Inghilterra per seguire un giovane difensore della Premier, ma la concorrenza è tanta

Il Milan di Stefano Pioli ha un enorme problema: gli infortuni. Solo per la sfida di domani sera contro l’Udinese di Cioffi, i rossoneri dovranno fare a meno di Sportiello, Simon Kjaer, Ruben Loftus Cheek, Christian Pulisic, Ismael Bennacer, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Chukwueze.

Quasi una seconda squadra è out per problemi fisici e questo è un deficit non da poco per un club che vuole lottare per grandi traguardi come lo scudetto. Per questo motivo il duo di dirigenti composto da Moncada e Furlani stanno osservando le occasioni sul mercato, per regalare a Pioli nuovi elementi da aggiungere in rosa.

Uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti è Lloyd Kelly, difensore classe ’98 di proprietà del Bournemouth. La notizia è stata riportata dal quotidiano torinese Tuttosport, che fa leva sul contratto in scadenza la prossima estate e la possibilità di acquistare il giocatore a parametro zero.

Nonostante il contratto in scadenza, il Bournemouth negli scorsi mesi ha rifiutato offerte da parte del Liverpool e dal Tottenham da 25 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore in scadenza e che non verrà sicuramente riproposta nel mercato invernale.

Anche la Juve su Kelly

Il difensore può giustificare queste richieste dei top club grazie alle sue ottimi doti tecniche e atletiche, nonostante alcuni infortuni che hanno minato in parte la sua giovane carriera. Questo dato verrà tenuto in considerazione da Moncada e Furlani, che proveranno a capire quanto sia fragile effettivamente Kelly dal punto di vista fisico.

Oltre ai club di Premier e ai rossoneri, va considerata anche la Juve di Massimiliano Allegri, anch’essa alla ricerca di un difensore da affiancare a Gleison Bremer. Tutte queste squadre stanno facendo i conti senza l’oste, con il Bournemouth che farà di tutto per convincere Lloyd Kelly a firmare il rinnovo di contratto prima della cessione.

Se la società inglese non dovesse riuscire nell’intento, allora sarà la volontà del difensore a farla da padrone, con i rossoneri che sperano di finire in cima al gradimento di Kelly e contemporaneamente che sia integro fisicamente, per dare a Stefano Pioli un altro giocatore giovane e talentuoso, da affiancare a uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw e rafforzare ulteriormente il reparto difensivo.