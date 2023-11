Milan, che seccatura: c’è una difficoltà evidente

Il giornalista di Sky Sport ha commentato l’ultima uscita in Champions League della squadra rossonera

Il Milan visto martedì sera a San Siro contro il Borussia Dortmund rappresenta in maniera chiara la situazione in cui si trova la squadra allenata da Stefano Pioli: una squadra scarica, priva di ambizioni già alla fine di novembre e a un passo dall’uscita in Champions League.

Tante considerazioni sono state fatte su questo gruppo: c’è chi parla di una squadra Leao dipendente, chi dà la colpa ai tanti infortuni e chi considera giocatori normali gli acquisti fatti in estate dal duo Furlani e Moncada, che non sarebbero riusciti quindi a regalare a Stefano Pioli dei giocatori degni per competere con Inter e Juve.

Sulla squadra rossonera si è espresso anche Alessandro Bonan, giornalista e conduttore del format Calciomercato- l’Originale. Ai microfoni di Sky Tg 24 Bonan ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra allenata da Pioli:

Senza carattere, al Milan manca veramente il carattere per tirarsi fuori da una partita che non era impossibile, ma che era diventata molto difficile dopo l’errore su calcio di rigore di Giroud

Per Bonan: “Senza Giroud il Milan affonda”

Bonan ha messo il focus sull’attaccante francese, per una volta protagonista in negativo contro il Dortmund ma che rappresenta insieme a Rafael Leao il giocatore più decisivo sotto porta della squadra rossonera.

Il conduttore dell’emittente privata ha parlato in questo modo del nazionale francese:

Non a caso il Milan ha mostrato poco carattere nella serata in cui aveva bisogno del giocatore più carismatico che ha, Giroud: dopo che ha sbagliato il calcio di rigore è sparito dal campo poverino, evidentemente questa cosa è pesata. Se Giroud incappa in una serata storta il Milan alla fine affonda

Queste dichiarazioni rappresentano anche il pensiero di molti tifosi rossoneri, i quali da anni vedono la società milanista cercare sul mercato delle riserve del numero 9 rossonero che puntualmente finiscono per restare in panchina.

La speranza del Milan nell’immediato futuro è che Pioli riesca a trovare la quadra e a rimettere i suoi uomini in carreggiata, mentre per il futuro è fondamentale trovare riserve di valore per giocatori come Olivier Giroud, Theo Hernandez o Ismael Bennacer per poter essere competitivi per tutta la stagione. Non a caso la dirigenza rossonera, già per gennaio, si sta muovendo alla ricerca di un attaccante e ha puntato gli occhi su alcuni dei giovani più promettenti del calcio europeo.