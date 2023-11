Milan: cosa fare per qualificarsi al Mondiale per Club 2025

Mondiale per Club e Milan è tutt’altro che un binomio impossibile. I rossoneri possono infatti qualificarsi alla nuova competizione FIFA.

La vittoria ottenuta dal Milan in casa contro il PSG non è stato solo un modo per riprendere a camminare dopo numerosi stop. Non è stata neanche solo la redenzione di una squadra tornata a vincere in Champions League, nonché a segnare dopo numerose partite concluse senza rete. Il tutto ha rappresentato anche un significativo balzo in avanti per il Milan in direzione Mondiali per Club 2025. La nuova competizione FIFA comincia infatti a fruttare i primi partecipanti ufficiali, che per l’Europa ammonteranno a ben 12. Ogni Nazione del continente potrà quindi presentare nel torneo un massimo di due club, scelte tramite una graduatoria inerente ai risultati ottenuti dalla Champions League 20/21 ad oggi. In particolare, questa è la classifica attuale:

Chelsea (vincente 2021 e qualificato di diritto); Real Madrid (vincente 2022 e qualificato di diritto); Manchester City (vincente 2023 e qualificato di diretto); Vincente 2024; Bayern Monaco: 92 punti (aritmeticamente qualificato); PSG: 70 punti (aritmeticamente qualificato); Inter: 67 punti; Porto: 59 punti; Borussia Dortmund: 59 punti; Atletico Madrid: 53 punti; Benfica: 49 punti; Juventus: 47 punti.

Una classifica alquanto ingarbugliata, e che al momento esclude gran parte dei club inglesi in quanto i 2 posti dettati dalla Premier sono già occupati ufficialmente da Chelsea e Manchester City. Fuori attualmente anche il Barcellona, che vista la consolidata qualificazione dovrà lottare punto a punto con l’Atletico Madrid (i blaugrana sono ad oggi a 48, ma fuori dalla classifica a causa della presenza di altri 2 team spagnoli). E il Milan? Il discorso sui rossoneri necessita un’analisi dettagliata.

Mondiale per Club, la speranza del Milan

Per conoscere ciò che il Milan dovrà fare ai fini di una qualificazione al torneo in questione, è bene sapere i criteri di punteggio della classifica. Essi sono:

Vittoria in Champions: 2 punti ;

; Pareggio in Champions: 1 punto ;

; Qualificazione agli ottavi di finale: 5 punti (4 per il passaggio dei gironi + 1 per la qualificazione agli ottavi);

(4 per il passaggio dei gironi + 1 per la qualificazione agli ottavi); Qualificazione a quarti/semifinali/finali: 1 punto.

Ci basta dunque sapere ora che il Milan è fermo a 39 punti, e che l’obiettivo rossonero è ovviamente quello di totalizzare 9 ulteriori punti per superare la Juventus, che non essendo parte della Champions League 23/24 non potrà fare nulla per difendersi. I rossoneri sono dunque in lotta anche con il Napoli, attualmente a 34 punti. Quindi, gli uomini di Pioli, oltre a sperare in una prematura uscita azzurra dalla competizione, dovranno maturare in tali risultati:

2 vittorie (tra Newcastle, Borussia Dortmund ed eventuali ottavi di finale): +4 punti;

(tra Newcastle, Borussia Dortmund ed eventuali ottavi di finale): +4 punti; Qualificarsi agli ottavi di finale: + 5 punti.

Ciò permetterebbe appunto al Milan di superare quota 47 punti e di conseguenza la Juventus in classifica, magari mettendo ulteriore distanza tra se ed il Napoli trionfando in quante più gare possibili di Champions (2 punti a vittoria) oltre a sperare in una sconfitta azzurra.