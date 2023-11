Milan, è arrivato l’annuncio ufficiale: “Non sarà convocato”

Il giocatore rossonero non sarà convocato per le prossime partite. Le ultime dichiarazioni non lasciano nessun dubbio

Il periodo negativo che sta vivendo il Milan ha sicuramente molte cause. In molti vedono come primo colpevole il mister Stefano Pioli, accusato di non essere più in grado di avere pieno controllo del gruppo, altri invece danno molte colpe alla squadra. I Rossoneri sono stati senza dubbio tra i più attivi sul mercato e sono stati addirittura dieci i giocatori sbarcati a Milanello quest’estate, quasi tutti finanziati dalla cessione al Newcastle di Sandro Tonali.

Tra i nuovi acquisti c’è chi ha iniziato fin da subito ad integrarsi, come Christian Pulisic e Tijjani Reijnders (anche loro però in netto calo), ma c’è invece chi sta fortemente deludendo con prestazioni del tutto incolore. La lista dei nuovi arrivi, e non solo, che stanno rendendo decisamente sotto le aspettative è molto lunga, ma tra le principali delusioni c’è senza dubbio Samuel Chukwueze.

Il nigeriano è arrivato dal Villarreal con l’etichetta di possibile crack, ma al momento, anche a causa del poco minutaggio e di qualche acciacco, non ha assolutamente stupito. Già domani il classe ’99 potrebbe tornare tra i convocati per la cruciale sfida di Champions League a San Siro contro il Paris Saint-Germain e intanto José Peseiro, CT della Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni, con protagonista proprio il nuovo rossonero.

Peseiro sicuro su Chukwueze: “Non sarà convocato durante la prossima sosta”

Quella prevista nel fine settimana sarà l’ultima giornata dei campionati nazionali prima della sosta di novembre. Nelle ultime ore il CT della Nigeria, intervenuto ai microfoni di TV Play, ha chiarito la situazione riguardante Chukwueze, assicurando che non sarà presente tra i giocatori convocati:

Chukwueze non sarà convocato durante la prossima sosta, vogliamo evitare qualsiasi rischio. Mi è dispiaciuto moltissimo per il suo infortunio, i club pagano i calciatori e noi collaboriamo sempre con loro. Samuel ha enormi potenzialità e sono sicuro che diventerà fondamentale per il Milan.

Il commissario tecnico della Nigeria ha quindi confermato che il rossonero non sarà dunque tra i convocati della Nazionale per i prossimi impegni. L’ex Villarreal è appena rientrato da un infortunio e si vuole usare la massima cautela per permettere al giocatore di tornare ai livelli mostrati in Spagna. Il Milan ha puntato notevolmente su di lui e ci si aspetta un cambio di rotta, fondamentale per svoltare la stagione.