Milan, è fuori dai convocati: adesso è ufficiale

A poche ore dal match tra Milan e Fiorentina, arriva l’ufficialità sulla squadra rossonera e le convocazioni

Il cammino in Campionato del Milan riparte dalla sfida contro la Fiorentina, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45 a San Siro: i rossoneri si devono riscattare dopo le ultime quattro uscite, che hanno portato soltanto due punti alla formazione di Stefano Pioli.

Le sconfitte con Juventus e Udinese, i pareggi con Napoli e Lecce: una serie di risultati che sicuramente non avranno fatto piacere ai tifosi rossoneri, che si aspettavano che la squadra fosse ai livelli di Inter e Juventus, le due capolista della classe.

Contro la Fiorentina, che proverà in tutti i modi a mettere il bastone fra le ruote alla formazione rossonera, il Milan è chiamato a portare a casa i 3 punti, anche per provare a guadagnare qualcosina su Inter e Juve, che si affronteranno domenica 26 novembre. Una vittoria sarebbe importante anche ai fini del risultato dell’altro big match di giornata, quello tra Atalanta e Napoli.

Milan-Fiorentina, ora è ufficiale: Camarda e non solo in prima squadra

In casa rossonera, oltre ad un periodo di crisi di risultati, è emergenza infortuni: la squadra di Stefano Pioli conta, da inizio stagione, 25 infortuni, con qualche giocatore che ne ha subito più di uno. I numerosi impegni a cui sono sottoposti i calciatori, tra Campionato, Champions e Nazionali, aumentano il rischio di infortuni, ma con ogni probabilità c’è anche un problema a livello di preparazione atletica.

Per la partita contro la Fiorentina, Pioli si dovrà inventare una formazione per colmare il vuoto nei reparti difensivi e offensivi: in difesa, out Kjaer, Kalulu e Pellegrino, con anche Sportiello alle prese dal recupero dopo un problema muscolare. In attacco, Pioli dovrà fare a meno di Giroud, squalificato, Leao e Okafor, l’ultimo della lista degli infortunati, durante l’ultima pausa Nazionali.

A questo punto, Pioli non ha avuto altra scelta: chiamare in prima squadra il giovane Francesco Camarda, classe 2008, che ha esordito con la Primavera di Abate proprio in questa stagione. Non solo, per la difesa, è stato chiamato anche il classe 2005 Jan Simic, anche lui arruolato nella primavera dell’ex rossonero.

E dopo l’inizio del match di Primavera tra Milan e Cagliari, al Puma House of Football, ora è ufficiale: Camarda e Simic non risultano nella lista dei convocati di Abate, quindi saranno a piena disposizione di Stefano Pioli per il match contro la Fiorentina. Camarda potrebbe essere il primo classe 2008 ad esordire in Serie A.