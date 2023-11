Milan, ecco il bomber per Pioli: arriva a gennaio

Il tecnico rossonero ha a disposizione Jovic e Okafor come riserve di Giroud ma entrambi non stanno rendendo

La scorsa stagione del Milan è stata caratterizzata dall’utilizzo eccessivo di Olivier Giroud, con il nazionale francese che ha dovuto sopperire alle lacune della rosa milanista in attacco, dal momento che Rebic e Origi non davano garanzie tecniche e fisiche a Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero si sta ritrovando in una situazione analoga, con Luka Jovic e Noah Okafor a fungere da riserve del numero 9 milanista: il primo è stato acquistato in estate come vero e proprio attaccante di scorta ma il giocatore serbo ha collezionato appena 223 minuti in campionato e messo a segno 0 reti, mentre l’attaccante svizzero sembra prediligere una posizione in campo simile a quella di Leao.

Okafor ha collezionato fino a questo momento 367 minuti in campionato e messo a segno 2 reti. Una cifra che resta irrisoria per quello che dovrebbe rappresentare una riserva di un grande attaccante in un top club come il Milan, ma che resta comunque migliore del vuoto rappresentato da Jovic.

Date queste promesse, la società guidata da Gerry Cardinale può intervenire sul mercato di gennaio per regalare al suo tecnico un altro attaccante da affiancare a Olivier Giroud, con la speranza di avere tra le mani finalmente una riserva di valore?

Milan interessato a Akor Adams

Questo profilo potrebbe avere il nome di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 che in Ligue 1 sta mostrando qualità e statistiche davvero importanti. Il giovane sta trascinando il Montpellier a suon di gol, precisamente 7 in 11 partite, vice capocannoniere del campionato dopo Mbappé.

Secondo quanto dichiarato dall’edizione di oggi di Tuttosport, i rossoneri avrebbero avviato da diverso tempo i contatti con il club francese per provare a acquistare il cartellino dell’attaccante già nel mercato invernale di gennaio.

Il giocatore nigeriano sembra aver sorpassato a livello di preferenza il nome di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che ha messo a segno 15 reti in 9 partite di Bundesliga ma che ha una valutazione di 20 milioni di euro.

Entrambi i giocatori potrebbero essere utili a Stefano Pioli e alla causa rossonera, la quale cerca un giocatore iper prolifico e in grado di prendere in futuro un posto da titolare nell’attacco rossonero. Il duo di dirigenti Moncada e Furlani osserva entrambi i giocatori e cerca di capire quale delle due operazioni è più fattibile nel mercato invernale.