Milan, emergenza in difesa: i possibili nomi per gennaio

Aumentano i problemi in casa Milan soprattutto per quanto riguarda la difesa. La società studia il colpo per il mercato di gennaio

Dopo l’ultimo match di campionato affrontato contro il Napoli, il diavolo ha perso anche Kalulu e Pellegrino per infortunio. Due nomi che vanno ad aggiungersi alla lunga lista d’infortuni, in cui sono presenti altri difensori centrali.

Una coperta che inizia ad essere troppo corta soprattutto in virtù dei troppi impegni stagionali che attendono i rossoneri. Per questo la società del Milan sta già pensando al mercato di gennaio per intervenire al meglio.

Calciomercato Milan: si studia il colpo per gennaio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Furlani e Moncada avrebbero già in mente tre nomi per rinforzare la difesa. Un rinforzo necessario data la situazione che sta costringendo Pioli a correre ai ripari.

Morato del Benfica a Vitik dello Sparta Praga e Dragusin del Genoa, sono i tre nomi trascritti sul taccuino della nuova società rossonera. Il romeno ex Juve, sarebbe quello più indicato dato che conosce già il nostro campionato, e avrebbe meno fatica nel riuscire ad adattarsi.