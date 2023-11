Milan femminile, è UFFICIALE: esonerato Ganz

Decisione netta da parte della società rossonera che ha deciso di chiudere i rapporti con l’ex attaccante dopo i risultati negativi

Quando i risultati scarseggiano ad arrivare il primo a pagarne le conseguenze è sempre l’allenatore. Questa dura legge del calcio ha colpito anche Maurizio Ganz che in giornata è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Milan femminile. L’ex attaccante del Diavolo sedeva sulla panchina rossonera da ben cinque stagioni, ma oggi la sua avventura è arrivata al capolinea a causa di una prima parte di stagione totalmente negativa.

Dopo oggi giornate di campionato il percorso del Milan si può benissimo definire sottotono: al momento infatti la squadra è solo al sesto posto (su dieci squadre) e secondo il format previsto dalla Lega, le rossonero non potrebbero neanche partecipare ai poule Scudetto, previsti solo per le prime cinque.

Così dopo appena due vittorie e tre pareggi in otto gare, la società ha deciso di provare ad invertire la rotta esonerando Ganz. L’obiettivo è ovviamente quello di provare a scalare la classifica, provando quanto meno a riprendersi la quinta posizione per poi cercare di dire la propria nella fase finale. Intanto è stato già scelto il sostituto che andrà a sostituire Ganz.

Il Milan femminile esonera Ganz: scelto Corti come sostituto

Il pareggio interno per 1-1 con la Sampdoria è costato carissimo a Ganz che, arrivato sulla panchina del Milan femminile nel lontano 2019, oggi ha terminato la sua esperienza in rossonero (stavolta in giacca e cravatta). In queste ore è stato inoltre ufficializzato il nuovo allenatore che sarà Davide Corti, che ha guidato fino a poche ore fa il Milan Primavera. Nel frattempo il club ha voluto comunque ringraziare Ganz che ha sempre dato il massimo in queste cinque stagioni:

A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.

Ora è il momento però di voltare pagina e sabato ci sarà subito un match delicatissimo, quanto sentito, come il derby contro l’Inter. Le Nerazzurre sono al momento al quarto posto a +4 sulle rossonere e una vittoria, oltre a dare morale, sarebbe fondamentale per iniziare la rimonta in classifica.