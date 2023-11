Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli stravolge il centrocampo

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Pioli spiazza tutti a centrocampo con una decisione sorprendente.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del match tra Milan e Fiorentina. Le due compagini sono distanziate in classifica da soli tre punti ed è quindi necessario fare risultato. Per i rossoneri l’obiettivo è quello di uscire dalla crisi considerando che in Serie A non vince dal 7 ottobre.

Pioli, però, dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Leao e Giroud nel reparto offensivo. Per i Viola, invece, questa sera i tre punti permetterebbero di agganciare il club meneghino in classifica e quindi la zona Champions.

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Jovic Chukwueze

FIORENTINA – in aggiornamento

Scelta a sorpresa di Pioli che manda in panchina Krunic. Al bosniaco ha preferito Musah. Panchina anche per Loftus-Cheek in vista dell’impegno europeo contro il Borussia Dortmund.