Milan-Fiorentina, non si ferma la polemica: la sentenza fa infuriare i tifosi

Continuano a far discutere gli episodi avvenuti nella sfida tra Milan e Fiorentina, con le polemiche che si sono accese maggiormente in queste ultime ore.

Le due settimane di sosta sembrano aver fatto bene al Milan, che torna finalmente alla vittoria dopo l’ultimo mese infernale vissuto. Periodo complicato per la squadra di Pioli, che ha dovuto fare i conti con le sconfitte subite contro Juve e Udinese, oltre ai pareggi maturati contro Napoli e Lecce dopo aver accumulato un doppio vantaggio sia contro i partenopei che contro i pugliesi. Ma quella di ieri è stata una gara complicata, che ha portato si 3 punti pesanti e una boccata di ossigeno, ma che non ha affatto convinto sul piano del gioco.

Bisogna però fare delle considerazioni, dato che i rossoneri erano privi dei loro punti cardine, ovvero: Leao e Giroud, entrambi assenti, il primo per infortunio e il francese per la squalifica ricevuta nel turno precedente. Ovviamente, non possiamo parlare di attenuanti, ma sicuramente la loro presenza avrebbe dato un contributo maggiore anche in termini di pericolosità in zona gol. E’ bastata una rete di Theo Hernandez a consentire al Milan di fare bottino pieno e di riavvicinarsi così a Juve e Inter, in attesa che queste due si sfidino nel big match in programma questa sera all’Allianz Stadium.

Milan, manca un rosso a Parisi per il fallo su Jovic: gli episodi da moviola

Rete, quella del francese, che è stata realizzata su un calcio di rigore concesso. Ma quello che ha portato al gol non è stato l’unico episodio da moviola avvenuto nella sfida di ieri, perchè ce ne sono anche altri che stanno facendo discutere. I Viola protestano infatti per un tocco di mano in area di Loftus-Cheek, ritenuto involontario e attaccato al corpo sia dal direttore di gara che dal VAR, nonostante i dubbi siano ancora molto forti.

Ma ad accendere gli animi dei tifosi è stato il contatto avvenuto in area tra Parisi e Jovic, che ha portato poi all’assegnazione del calcio di rigore in favore del Milan. Secondo Di Bello si è trattato solo di ammonizione per l’ex giocatore dell’Empoli che però, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe meritato forse anche qualcosa in più. L’attaccante del Milan ‘era lanciato in porta e dunque, si può parlare di chiara occasione da rete, con il rosso che sarebbe stato quindi sacrosanto’.