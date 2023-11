Milan-Fiorentina, rigore e rosso mancato? Arriva la sentenza in diretta

Il Milan ha siglato il primo gol contro la Fiorentina su rigore; l’episodio ha portato a delle polemiche da parte di alcuni.

Milan-Fiorentina è la gara della tredicesima giornata di Serie A dove i rossoneri cercano in tutti i modi di portare a casa punti preziosi per il cammino in campionato. Le ultime sette partite di Serie A hanno portato al Milan solo 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino esiguo per i rossoneri che dovranno faticare per tornare vicini alla prima in classifica.

Impegnata contro la Fiorentina, la squadra di Italiano è molto in forma e vuole lottare per la Champions League dato che si trova a portata di mano. Il Milan in occasione del primo gol siglato a San Siro ha visto segnare Theo Hernandez su rigore dopo uno scontro in area con Parisi. Non poche le polemiche di molti, però ecco le parole di Luca Marelli a DAZN per spiegare lo scontro di gioco che ha portato all’1-0 del Milan.

Milan Fiorentina, il commento del fallo su Theo

Milan Fiorentina ha subito un colpo di scena sul termine del primo tempo; il commento sullo scontro è chiaro.

Un match che può cambiare le sorti del Milan di Pioli. Una vittoria o una sconfitta può cambiare tutto e con la Champions League alle porte un passo falso può costare molto sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Nella partita che ha portato all’esordio del 2008 Francesco Camarda, esordiente più giovane nella storia della Serie A, c’è stato un momento che ha fatto discutere molto i tifosi.

A pochi minuti della fine del primo tempo difatti Luka Jovic realizza la cosa più bella e degna di nota da quando è al Milan, ovvero un’ottima imbucata d’esterno in verticale verso Theo Hernandez che corre spedito verso la porta e che poco dopo si è visto abbattere da Parisi in area di rigore. Un fallo dove molte, oltre al rigore, hanno chiesto anche il rosso, ma ecco il commento di Luca Marelli, in diretta a DAZN, sull’episodio: “Rosso? Direi che è un intervento genuino perché il pallone è nei pressi di entrambi dei giocatori. Sul rigore niente da eccepire, il fallo di Parisi è evidente”.

L’ex arbitro italiano dunque è sicuro del fallo, che ha portatoTheo Hernandez sul dischetto realizzando poi il momentaneo 1-0 della gara contro la Fiorentina, ma scongiura il rosso a Parisi data l’entità del fallo. Dunque fallo da rigore certamente, meno da espulsione per il difensore della Fiorentina.