Milan, firma subito: è tutto fatto

Il Milan ha già pronto un ottimo colpo per il mercato estivo, il difensore spagnolo potrebbe arrivare già a giungo a parametro zero

Il Milan, nell’ultima sessione di calciomercato, ha portato a termine numerosi colpi che hanno dato qualità alla rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tuttavia, i dirigenti del club rossonero non hanno intenzione di fermarsi; il club rossonero, infatti, già da tempo, sta valutando i prossimi colpi in entrata che potrebbero aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa nuova stagione, sia in campionato che in Champions League. Sicuramente, i giocatori acquistati durante il mercato estivo, fin da subito, hanno dimostrato di essere all’altezza ed avere ottime qualità, e dunque, il club di Milano dovrà continuare in questa direzione.

In questo momento – specialmente a causa di vari infortuni e di squalifiche – la rosa del Milan sembra necessitare di altri difensori e i dirigenti del club hanno già diversi profili in mente per poter occupare questo ruolo.

Al momento, il Milan sembrerebbe interessato a Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni il club ha già bloccato il suo cartellino. Tuttavia, ci sono ancora diverse valutazioni da fare per il difensore spagnolo.

Juan Miranda al Milan, è tutto fatto manca solo la firma del difensore spagnolo

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il Milan avrebbe già bloccato il suo prossimo difensore. Infatti, per il terzino sinistro del Siviglia sarebbe già pronto un contratto fino al 2028 con il club rossonero. Per il momento, Miranda ha il contratto in scadenza nel 2024 e, adesso, il rinnovo con la squadra spagnola sembra sempre più lontano. Dunque, i rossoneri sarebbero pronti a prenderlo a parametro zero durante il mercato estivo.

Tuttavia, il Betis Siviglia potrebbe voler guadagnare qualcosa dal cartellino del giocatore spagnolo per non perderlo a zero e, dunque, potrebbe già valutare delle offerte a gennaio. Questo, porterebbe il Milan a dover avanzare un’offerta dalla cifra di circa 3 mln di euro per il club andaluso. A quel punto, Juan Miranda sarebbe pronto ad atterrare in Italia con 6 mesi di anticipo e potrebbe entrare in squadra a stagione in corso. Tuttavia, i dirigenti dovranno vedere le prossime mosse del Siviglia e valutare come muoversi per potersi assicurare il terzino spagnolo.