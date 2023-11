Milan, fischi amari per Donnarumma: che stoccata di Fabian

Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli e oggi in forza al PSG, ha parlato dell’ultima sfida col Milan e dei fischi a Donnarumma.

Una delle due uniche vittorie del Milan nel corso dei mesi di ottobre e novembre è stata quella esaltante serata di Champions League contro il PSG (l’altra risale alla vittoria per 0-1 in campionato contro il Genoa in trasferta).

Oltre al gioco divertente e al risultato che ha premiato una grande prova dei rossoneri, quella partita è stata caratterizzata anche dall’accoglienza di fuoco riservata dai tifosi milanisti al grande ex Gianluigi Donnarumma.

Il portiere italiano è tornato a San Siro in mezzo a tantissimi fischi e al lancio di banconote finte verso di lui. Di questo argomento ha parlato uno dei protagonisti in campo, ovvero il centrocampista Fabian Ruiz, una vecchia conoscenza della Serie A avendo giocato con la maglia del Napoli.

Fabian Ruiz difende Donnarumma: “Non si merita i fischi ma li ha vissuti con relativa tranquillità”

Fabian Ruiz ha concesso nelle scorse ore un’intervista a La Gazzetta dello Sport e naturalmente tra i molti temi trattati c’è stata anche la recente sfida di Champions League tra il Milan e il Suo PSG. Il centrocampista spagnolo ha risposto ad una domanda sui fischi incessanti che sono stati indirizzati a Gianluigi Donnarumma nel corso del match di San Siro.

I tifosi rossoneri non hanno mai perdonato il portiere classe 1999 per essersi trasferito nella capitale francese a parametro zero e questo è il pensiero di Ruiz: “Il momento era negativo ma le qualità c’erano, e le hanno espresse al meglio. Mi è dispiaciuto sentire i fischi a Donnarumma, non se li merita, ma lui li ha vissuti con relativa tranquillità”.

Per lui quindi il portiere della nazionale azzurra non è stato particolarmente toccato dall’accoglienza del pubblico di San Siro ed è riuscito quindi a giocare senza grandi problemi. Ciò però non è bastato a Donnarumma e compagni ad evitare la sconfitta per la gioia dei sostenitori del Diavolo.

La mezzala ex Napoli ha però poi anche fatto i complimenti al Milan giudicandola una squadra forte e che ha saputo reagire bene dopo la pesante sconfitta in terra francese: “A Parigi abbiamo dominato per 90 minuti e praticamente il Milan non ha avuto occasioni. A San Siro è stata tutta un’altra storia. Hanno fatto una grandissima partita. Il Milan è un’ottima squadra che da anni sta lavorando bene, con giocatori di gran livello. Non bisogna dimenticare che ha vinto la Serie A due anni fa e che in primavera è arrivato in semifinale di Champions”.