Milan gelato: 30 milioni per l’ex Juventus

Ci sarebbe un ex Juventus nella lista degli obiettivi di mercato del Milan. I rossoneri tenteranno l’affondo a gennaio.

Il Milan guidato dal tecnico Stefano Pioli sta attualmente affrontando alcune difficoltà difensive a causa delle numerose defezioni nel reparto. Al fine di rafforzare la retroguardia, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale.

Con le defezioni nel reparto difensivo, il Milan ha bisogno di un difensore affidabile che possa contribuire a stabilizzare la retroguardia. Nonostante un inizio di stagione promettente, gli infortuni hanno creato una carenza di opzioni in quella zona del campo.

Un difensore del Genoa nel mirino del Milan

Tra i nomi che hanno attirato l’attenzione del club c’è Radu Dragusin, difensore che sta facendo bene in Serie A dopo il suo passaggio dalla Juventus al Genoa Il centrale classe 2002, originario della Romania, è un giovane difensore che ha attirato l’attenzione dei tifosi di calcio italiani con le sue ottime prestazioni con la maglia rossoblù.

Dopo aver iniziato la sua carriera con la Juventus, Dragusin si sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa, dove si è guadagnato la fiducia dello staff tecnico grazie alle sue abilità difensive e alla sua maturità tattica nonostante la giovane età. Le sue prestazioni in rossoblù hanno attirato l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui il Milan. L’acquisizione di un difensore come Dragusin potrebbe fornire ai rossoneri la sicurezza e la stabilità necessarie per affrontare la seconda metà della stagione.

Oltre a Dragusin, il Milan sta valutando altre opzioni per rinforzare la difesa. Tra questi nomi figurano Kelly, Marcandalli e van Breemen. Tuttavia, Dragusin sembra essere uno dei principali candidati, vista la sua giovane età e il potenziale di sviluppo ancora da esplorare. Il suo stile di gioco fisico, combinato con abilità tecniche solide, potrebbe essere un’aggiunta preziosa per il Milan.

Sembra che il Genoa sia intenzionato a rinnovare il contratto di Dragusin, dimostrando la fiducia che il club ripone nel giovane difensore. Tuttavia, se il Milan volesse assicurarsi i servizi di Dragusin, dovrebbe affrontare una richiesta di trasferimento significativa. Secondo ‘Sky Sport’, il Genoa potrebbe chiedere un’offerta nell’ordine dei 25-30 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso difensore rumeno.

La possibilità che Radu Dragusin si unisca al Milan nel mercato di gennaio sembra essere un’opzione concreta. Con le sue prestazioni impressionanti e il potenziale di sviluppo ancora da esplorare, Dragusin potrebbe essere la soluzione ideale per la carenza difensiva del Milan. Tuttavia, il club dovrà valutare attentamente la richiesta del Genoa e prendere una decisione strategica.