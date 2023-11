Milan, guai in vista per il club: l’Inter non si arrende, corsa a due

Non sembra dar tregua questo periodo complicato al Milan che dovranno guardarsi le spalle anche sul mercato dal forcing dei rivali dell’Inter

Il diavolo è nel momento più complicato della sua stagione, in cui mancano sia i risultati che le prestazioni. Dove spesso la rosa è sembrata in affanno o sfiatata, soprattutto nei minuti finali, come visto nel match contro il Lecce, come se fosse stata sbagliata la preparazione.

Ciò su cui più si è discusso è la mancanza di alternativa valide, sebbene il fulcro a cui è maggiormente girato il calciomercato, sia stato proprio quello di rinforzare la panchina. Il nome più cercato in estate è stato quello di un vice di Olivier Giroud, data l’età avanzata dell’attaccante transalpino.

Eppure il bomber francese attualmente si è dimostrato, nonostante tutto, il calciatore più prolifico in termini di bonus dei rossoneri. 7 centri stagionali sin qui portati alla sua squadra tra Campionato e Champions League. La rete più importante quella fatta nella competizione dalla coppa dalle grandi orecchie, in cui il gol messo a segno è valso tre punti contro il Paris Saint-Germain del connazionale Kylian Mbappé.

Il francese però nell’ultimo turno di campionato, sebbene abbia comunque marcato il tabellone dei marcatori contro il Lecce, ha rimediato nel finale di gara il cartellino rosso. Espulsione costata caro al classe ’86 che dovrà saltare i prossimi due impegni di campionato.

Calciomercato Milan: l’Inter prova soffiare il giocatore

Stefano Pioli adesso dovrà lavorare molto sulle seconde linee, considerato anche l’infortunio di Rafa Leao. Ciò che però desta più preoccupazione, soprattutto tra i supporters rossoneri è la mancanza, per l’appunto dell’attaccante numero nove.

Dato che in queste prime apparizione Luka Jović non ha del tutto convinto, anzi. Il classe ’97 ex Eintracht Francoforte e Real Madrid è stato ingaggiato dal duo Moncada e Furlani dopo un lungo corteggiamento riposto su Mehdi Taremi che però non è stato convinto dai dirigenti del Milan ad approdare in Via Aldo Rossi.

Sebbene la trattativa fosse sfumata sul più bello per delle richieste differenti tra le parti, il diavolo non ha accantonato l’idea di un miglioramento nella propria rosa. Ciononostante però deve guardarsi dalla concorrenza.

Infatti, sulle tracce dell’attaccante iraniano al momento ci sarebbe anche l’Inter, che è pronta a vincere l’ennesimo derby contro i cugini, accaparrandosi il centravanti del Porto sull’altra sponda di Milano. Infatti i nerazzurri sarebbero anch’essi sulle tracce del classe ’92 provando a soffiare l’ennesimo obiettivo ai rossoneri.