Milan in difficoltà? Italiano non si fida e avvisa la Fiorentina: cosa ha detto

Alla vigilia di Milan Fiorentina il tecnico dei viola ha espresso chiaramente le sue intenzioni in conferenza stampa.

Potrebbe sembrare uno scontro qualsiasi, per il Milan, ma in realtà la Fiorentina vuole provare ad affacciarsi, seriamente, alla Champions League. L’obiettivo chiaramente sembra essere a portata di mano se dalla seconda posizione in giù si commettono più errori del dovuto come accade da inizio campionato ad oggi. Dunque Vincenzo Italiano vuole mettere le cose in chiaro.

Milan Fiorentina, le parole di Italiano

Il tecnico della Fiorentina non abbassa la guarda ma vuole presentarsi a testa alta a San Siro.

Il Milan in questo momento di chiaro e scuro ospiterà in casa una Fiorentina che non si presenta malissimo in campionato. A parlare, in conferenza stampa, è statao Italiano, che parla così sul match di domani delle 20:45:

Sarà una partita non facile ma è stata preparata bene. Negli ultimi giorni specialmente abbiamo avuto la possibilità di perfezionare ancora qualcosa in quella che sarà la nostra strategia anti-Milan.

Così afferma l’allenatore che spiega come con il ritorno dei nazionali sia stato tutto più facile. Poi parla sul Milan: