Milan, incubo infortuni: altra mazzata per Pioli

Il Milan lotta contro gli infortuni, di seguito riportata l’ultima novità su un giocatore rossonero infortunato

La squadra di Pioli da inizio campionato sta affrontando vari e difficili problemi legati agli infortuni, che non aiutano i rossoneri a portare a casa i risultati sperati. Attualmente il Milan è al terzo posto in Serie A, ma si trova con un piede fuori dalla Champions League. Non c’è la certezza matematica e di conseguenza resta un pizzico di speranza per gli ottavi. Serve però il verificarsi di due condizioni: battere il Newcastle e sperare che il Dortmund faccia lo stesso con il PSG.

Pioli, quindi, dovrà schierare la miglior formazione per cercare di portare a casa i tre punti. Per lui però tanti dubbi in quanto martedì sera, contro il Borussia in Champions League, ha perso anche Malick Thiaw a causa di un infortunio serio, che vede i rossoneri fare a meno di un altro centrale dopo aver perso anche Pierre Kalulu sempre per un lungo infortunio con il ritorno in campo previsto non prima di marzo.

Le ultime novità del Milan sull’infortunio di Thiaw

Partita da dimenticare per la squadra di Pioli quella in Champions League contro il Borussia, non solo per il risultato in casa di 1 a 3, ma anche per il brutto infortunio che ha rimediato Malick Thiaw.

L’infortunio di Thiaw è abbastanza grave e lo terrà fuori per diverse settimane. Il tedesco ha riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non saranno brevi, anche se ancora non c’è nessuna certezza, in quanto durante la risonanza di ieri la presenza di un ematoma non ha permesso allo staff medico, guidato dal dottor Mazzoni, di avere un quadro chiaro dell’infortunio. Anche per questo motivo, il suo infortunio verrà rivalutato tra qualche giorno.

Oggi, La Gazzetta dello Sport, dichiara che i prossimi esami che verranno fatti al giocatore tra sette o dieci giorni diranno qualcosa in più sull’infortunio e soprattutto sui tempi di recupero. Attualmente però gli scenari possibili sono due.

Come prima ipotesi, quella più probabile, c’è la possibilità di scegliere la terapia conservativa. Lo stop di Thiaw, in questo modo, dovrebbe aggirarsi intorno ai due mesi. La seconda ipotesi, invece, tiene in considerazione la possibilità di dover fare necessariamente un intervento chirurgico per riparare il danno subito. In questo caso, però, i tempi di recupero del calciatore saranno molto più lunghi.