Milan-Jovic, spunta la rivelazione sul futuro: un colpo di scena imprevedibile

Dalla Spagna arrivano alcune indiscrezioni sul possibile futuro di Jovic. L’attaccante può andare via dal Milan?

Il Milan sta per tornare in campo dopo che la pausa nazionali ha fatto il suo corso. L’Italia si è qualificata agli Europei 2024 grazie al pareggio per 0-0 strappato all’Ucraina. Di conseguenza lo sguardo degli appassionati si sposterà ora sulla Serie A e sulla Champions League. I rossoneri saranno impegnati su entrambi i fronti con delle differenze. Se in Champions League il passaggio del turno sembra essere decisamente complicato, in Serie A è possibile cercare una mini rimonta verso gennaio. Infatti il calendario del Diavolo non è impossibile, mentre Inter e Juventus andranno incontro a diversi scontri diretti.

Quindi, se il Milan dovesse riuscire a chiudere questo mini ciclo di partite recuperando qualche punto, le decisioni per gennaio potrebbero cambiare. Infatti si punterebbe un attaccante alternativo a Giroud per completare la rosa rossonera, dopo che Jovic ha fatto veramente fatica in questa prima parentesi di permanenza a Milanello. Per questo il Diavolo starebbe già pensando ad un altro colpo per gennaio, decidendo il da farsi con Jovic in estate. In particolare c’è una situazione interessante che si sta formando sull’asse Siviglia-Milano, un asse che potrebbe portare nuova linfa nel reparto offensivo dei rossoneri.

Milan-Siviglia, asse caldo

Il reparto offensivo del Milan è probabilmente quello che necessità di una rinfrescata al più presto possibile. Il problema non è tanto la mancanza di qualità sugli esterni, ma l’assenza di un’alternativa seria a Giroud. Infatti, quando è stato chiamato in causa, Jovic ha sempre faticato in stagione. Ora che il francese è fuori l’attaccante serbo può avere un po’ di spazio in più per far ricredere la dirigenza del Milan. Tuttavia, secondo Fichajes.net, l’asse Milano-Siviglia si sta scaldando. In particolare gli spagnoli starebbero pensando ad un rinforzo offensivo già a gennaio e potrebbero guardare verso Milanello.

Infatti, sempre secondo Fichajes, il Siviglia potrebbe essere interessato a riportare Jovic in Spagna. È chiaro che in casa Milan queste partite in cui Giroud sarà assente si riveleranno fondamentali per decidere cosa fare con Jovic nella prossima stagione. In più c’è da considerare come lo stesso Fichajes parli di un interesse rossonero per En-Nesyri, attaccante del Siviglia. Quindi viene facile pensare che le due squadre possano sedersi al tavolo delle trattative ed iniziare a parlare di un possibile scambio. Tuttavia è difficile pensare che questo dialogo possa partite pensando ad uno scambio alla pari, vedendo cosa stanno combinando i due giocatori nelle rispettive squadre. Tuttavia il Milan potrebbe aver trovate un acquirente per Jovic.