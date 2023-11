Milan, la Juventus irrompe su un obiettivo per la difesa

La Juventus irrompe su un obiettivo di mercato del Milan. Il direttore sportivo del club bianconero, Cristiano Giuntoli, fa sul serio.

L’obiettivo principale del Milan in vista della prossima sessione di mercato sarà quello di portare in maglia rossonera un nuovo difensore. Viste le diverse defezioni per quanto riguarda la retroguardia, la società lombarda sta monitorando diversi profili che potrebbero fare al caso delle idee tecnico tattiche di mister Stefano Pioli. Nella lista dei rossoneri, ci sarebbe anche un difensore centrale della Premier League. Tuttavia, la concorrenza non manca per il giovane calciatore. Infatti, per il giocatore in questione si sarebbe fatta avanti anche la Juventus.

La Juventus insidia il Milan

Secondo ‘TuttoSport’, sulla pista che porta a Lloyd Kelly del Bournemouth si sarebbe inserita anche la Juventus, pronta a beffare il Milan. La società piemontese ha messo nel mirino il difensore centrale di Bristol e sembra essere in corsa per assicurarsi il suo trasferimento a parametro zero. Kelly, un mancino di 25 anni, si trova attualmente nell’orbita di diversi club europei, inclusi i bianconeri e i rossoneri, che stanno cercando di rafforzare la loro linea difensiva.

Il giocatore, giunto al Bournemouth nel 2019 dal Bristol City per una cifra di circa 15 milioni di euro, ha attirato l’attenzione di squadre di prestigio come il Liverpool, il Tottenham, l’Arsenal e persino il Borussia Dortmund. Tuttavia, Kelly, recentemente affidatosi all’agente Ali Barat, sembra desiderare un passaggio a un club di alto livello, possibilmente impegnato in competizioni europee, come la Champions League.

Il profilo di Kelly, alto 190 centimetri e pesante 86 chili, ha catturato l’attenzione del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e del suo team, poiché il giocatore rappresenta una soluzione ideale per colmare la carenza di difensori mancini nella formazione bianconera.

La personalità e il talento di Kelly non sono passati inosservati: nella scorsa stagione, nonostante la giovane età, è diventato il capitano più giovane nella storia del Bournemouth in Premier League, dimostrando leadership e capacità comunicative nel campo e nello spogliatoio.

Tuttavia, Kelly ha dovuto affrontare un periodo di infortuni che hanno influito sulle sue prestazioni, portando il passaggio della fascia di capitano al portiere Neto. Nonostante ciò, nella recente vittoria contro il Burnley, ha nuovamente indossato la fascia, dimostrando la sua importanza nel team.

Il contratto di Kelly scadrà il 30 giugno 2024, rendendo il giocatore un’affascinante opportunità a parametro zero per le squadre interessate come Milan e Juventus, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di Lloyd Kelly.