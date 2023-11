Milan, l’annuncio del club gela tutti: cosi salta il colpo di mercato

Il Milan continua a cercare profili per fortificare la propria rosa ma tra i nomi ce n’è uno sul quale i rossoneri puntano maggiormente, ma l’annuncio del club spiazza tutti.

La dirigenza rossonera continua a cercare un nuovo profilo da piazzare a centrocampo e uno dei nomi che continua ad essere accostato al Milan è sempre quello di Andrea Colpani che sta incantando tutta la Serie A grazie alle sue prestazioni straordinarie. Colpani al momento è un centrocampista del Monza ma grazie alla sua tecnica e alle sue giocate al momento è il giocatore di Serie A su cui sono interessate più squadre. Oltre il Milan infatti ci sono anche altri big club come: la Juventus, l’Inter e appunto lo stesso Milan.

Chiaramente l’interesse dei tre club più grandi d’Italia è sicuramente una cosa lusinghiera per il giovane classe’99, però il giocatore qualche giorno fa pare aver chiaramente svelato quale sarebbe la sua preferenza in caso dovesse lasciare il Monza. Colpani durante un’intervista per SportWeek ha svelato che da bambino era un tifoso del Milan e incontrare poi Berlusconi al Monza era stato un vero e proprio sogno realizzato. Il classe 99′ ha contribuito al 50% dei gol della squadra e rappresenta una delle sorprese di questo inizio di campionato.

Il Milan continua a puntare Colpani: arriva la risposta del Monza

Il Monza conosce bene il valore del proprio giocatore e il direttore sportivo dei brianzoli, Michele Franco, a Sportmediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul futuro del centrocampista della squadra di Palladino.

“Andrea Colpani ha cinque anni di contratto con il Monza, è contentissimo di esser con noi e noi siamo felici che rimanga” ha dichiarato poi ha parlato del percorso del ragazzo paretndo dal suo avvio di stagione molto positivo in campionato e poi ha dichiarato la sua felicità per la prima convocazione in Nazionale.

Oltre al direttore sportivo ha voluto esprimere il proprio parere anche Galliani Jr, che è stato ospite di Sportitaliamercato, e ha parlato appunto dell’interesse di diversi club nei riguardi di Colpani: “Mi auguro che Colpani non vada via da Monza. Ha 5 anni di contratto”. Lo stesso Galliani in precedenza aveva chiarito di non aver parlato o tantomeno promesso il giocatore a nessun club. Con questo prolungamento di contratto l’obiettivo del Monza era proprio quello di blindare il giocatore, ma è anche vero che dovesse arrivare un’offerta irrifiutabile per il giocatore, Galliani non si tirerebbe indietro e l’ha dimostrato più volte. Al momento Colpani sul mercato può valere anche 18 milioni di euro visto il suo percorso fatto in questi mesi.