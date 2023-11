Milan, l’idea di Pioli che sta facendo impazzire i tifosi: mossa a sorpresa in attacco

Stefano Pioli in vista del match con la Fiorentina, starebbe pensando ad scelta a sorpresa per il reparto offensivo, vista la squalifica di Giroud che salterà le prossime due partite.

Il Milan di Stefano Pioli non vive un momento brillantissimo. Le ultime uscite in campionato hanno lascito l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro hanno fatto vacillare anche la panchina del tecnico emiliano. Perdere in casa consecutivamente con Juventus ed Udinese, con in mezzo due pareggi a Napoli e Lecce, hanno fatto precipitare le convinzioni rossonere su questa stagione.

Il prossimo match sarà quindi fondamentale per risalire la china per gli uomini di Stefano Pioli, che devono assolutamente trovare la vittoria per rilanciarsi in campionato. Contro la Fiorentina però, il tecnico milanista dovrà fare a meno del bomber francese Olivier Giroud squalificato, spazio dunque ad Okafor o Jovic, ma nelle ultime ore è diventata idea concreta quella di puntare anche sul giovanissimo Camarda.

Pioli, idea Camarda per l’attacco contro la Fiorentina

Il Milan orfano di Giroud per due partite dopo il rosso nella partita con il Lecce, deve affrontare i prossimi impegni con Okafor o Jovic in attacco. Il tecnico Pioli, però, starebbe pensando di buttare nella mischia anche il giovane talento frutto del vivaio rossonero Francesco Camarda. Il baby fenomeno del Milan, che sta stupendo tutti nel campionato primavera, sarebbe pronto quindi ad esordire con la prima squadra. Il classe 2008, in questa stagione ha siglato 7 reti in 13 incontri tra campionato e coppe, l’ultimo bellissimo in rovesciata contro il Paris Saint Germain in Youth League.

L’idea del tecnico rossonero, è ovviamente di utilizzarlo a partita in corso e non lanciarlo da titolare ovviamente, ma è comunque un grandissimo passo in avanti per il quindicenne rossonero, tifosissimo del Milan.

La prossima partita, quindi potrebbe essere quella dell’esordio di questo grande talento che è già sulla bocca di tutti per la qualità delle sue giocate e dei tanti gol segnati. Strada simile ad un altro grande talento del vivaio milanista, Gianluigi Donnarumma, che dalle giovanili rossonere ha poi esordito fino a diventare un punto centrale del Milan prima del suo passaggio al Psg.

La speranza dei tifosi, che lo seguono attivamente, è quella magari di seguire le orme del giovane portiere italiano, magari però con un epilogo diverso da quello di Donnarumma. Vedere quindi, Francesco Camarda, indossare la sola maglia rossonera in tutta la sua carriera per diventare grandi insieme.