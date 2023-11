Milan, nome nuovo per l’attacco: è sfida ai top club europei

I Rossoneri sono pronti a sfidare tutti per assicurarsi le prestazioni del nuovo obiettivo per l’attacco. Il profilo piace a mezza Europa.

Al momento in casa Milan ci sono molte priorità e tra le tante non può di certo mancare quella di rinforzare il reparto offensivo. La situazione dell’attacco rossonero è abbastanza nota: il faro in attacco è senza dubbio Olivier Giroud, ma per chiari motivi, su tutti quello anagrafico, il francese non può bastare e l’arrivo in prestito di Luka Jovic ha ampiamente deluso le aspettative. Per questo motivo a gennaio si proverà a portare a Milanello un nome che possa alternarsi a Giroud, garantendo comunque delle prestazioni di livello, magari con più di qualche gol.

Sono molti i profili analizzati dalla dirigenza, ma il sogno è senza dubbio Santi Gimenez del Feyenoord. Il messicano sta convincendo tutti in Olanda, con un inizio di stagione spettacolare, ma anche in Champions League non ha di certo mal figurato (lo sa bene la Lazio di Maurizio Sarri che ha subito dal classe 2001 ben due reti). Il suo avvio più che impattante ha però portato agli interessi di molti top club europei e strapparlo alla concorrenza sarà un impresa.

Il suo nome come detto è in cima alla lista dei desideri della dirigenza, ma almeno per gennaio appare molto difficile che il Feyenoord possa decidere di privarsi del suo uomo più decisivo, che sta permettendo al club di Rotterdam di inseguire il sogno ottavi in Champions League e di dire la sua anche nel campionato olandese, che li vede al momento secondi alle spalle del PSV Eindhoven.

Gimenez nel mirino del Milan: servono 40 milioni di euro

La richiesta del Feyenoord per il messicano è al momento di circa 40 milioni di euro, che potrebbero anche aumentare nel caso in cui Gimenez dovesse confermare queste prestazioni. In pole position sembrano esserci Tottenham e Real Madrid, desiderosi di acquistarlo nella prossima estate. Per questo motivo il suo nome resta un sogno per il Diavolo che si sta infatti guardando intorno.

Soprattutto per gennaio il profilo che sembra essere più alla portata è quello del francese Serhou Guirassy dello Stoccarda, che sta infrangendo ogni record in Bundesliga con ben 15 reti in 11 partite di campionato. Il classe ’97 ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che il Milan potrebbe pagare già nei prossimi mesi per portarlo alla corte di Stefano Pioli a stagione in corso.