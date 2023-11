Milan, notizia a sorpresa: un giocatore pronto a rientrare dal prestito

In queste ore in casa Milan stanno emergendo notizie di mercato che potrebbero vedere l’attaccante fare ritorno in rossonero.

Il Milan si prepara per affrontare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma a San Siro. I rossoneri dovranno obbligatoriamente riscattare i passi falsi avvenuti in questo ultimo mese, dove sono maturate le sconfitte contro Juve e Udinese, oltre ai pareggi contro Lecce e Napoli, che hanno fatto sprofondare la squadra di Pioli.

Milan, Origi può tornare a gennaio: il Nottingham pensa alla rescissione

Ma in queste ore si sta tornando a parlare anche di mercato e non per dei movimenti in entrata, ma per una situazione che potrebbe complicare i piani della dirigenza rossonera.

Il riferimento va a Divock Origi, ora in prestito al Nottingham Forest che però, stando a quanto riportato da Team Talk potrebbe fare rientro a Milano anche nella sessione di gennaio. Il club inglese non sarebbe infatti soddisfatto del rendimento dell’attaccante, che fino ad ora ha totalizzato solo 5 presenze per un totale di 58 minuti e questo sta spingendo il club a separarsi dal giocatore anzitempo.