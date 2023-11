Milan per la salvaguardia del pianeta: nasce “Planting New Memories”

Il Milan sta facendo tantissimi passi avanti con le iniziative per la riqualifica ambientale e per le politiche sociali.

Il Milan non è solo calcio. Lo dimostrano la passione dei propri tifosi e la voglia della società rossonera di partecipare attivamente a diverse attività extra campo. In particolare i rossoneri hanno aperto l’iniziativa “Planting New Memories” per avvicinarsi al periodo di Festività.

Planting New Memories, l’iniziativa del Milan

L’idea del Milan è quella di lanciare un’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente insieme ai proprio tifosi. Il Diavolo ha così concretizzato la propria voglia di impegnarsi verso i temi ambientali e sociali. Il progetto si dividerà in due parti, una mondiale ed un locale, per la riqualificazione di alcune aree.

In particolare il Milan ha contribuito a piantare una foresta di 1899 alberi (non a caso, ndr), che contribuiranno nei primi dieci anni ad assorbire 650 tonnellate di CO2. Inoltre i tifosi del Milan possono contribuire alla crescita della foresta, grazie alla collaborazione rossonera con Treedom, che ha portato alla creazione della foresta stessa.

Per quello che riguarda l’iniziativa locale, il Milan ha intenzione di riqualificare un campo polivalente all’interno dell’area verde del Municipio 9 di Milano. Inoltre anche i premi ricevuti dal contest #IOVENGODALLOSPORT e di due raccolte fondi in occasione delle sfide con Fiorentina e Monza saranno devoluti da Fondazione Milan.