Milan, problemi per il rinnovo: il club ci prova già a gennaio

Tentativi di rinnovo in casa Milan, Insorgono però delle problematiche con il giocatore che piace ad un club

Sulla scia di quanto cominciato anni fa con Paolo Maldini, Furlani e Moncada hanno proseguito il lavoro dell’ex capitano e dirigente rossonero da quest’estate.

Tanti acquisti e novità portate con la nuova gestione, ripartendo però sempre da quella che era la vecchia base già presente in rosa. Nuovi giocatori che hanno portato anche ad un cambio di modulo di Stefano Pioli, che è passato dal suo classico 4-2-3-1, all’attuale 4-3-3.

Dove a far da metronomo del centrocampo è Rade Krunić a cui il tecnico si è totalmente affidato, dandogli in mano le chiavi del centrocampo. Il bosniaco non strappa l’occhio per le sue qualità tecniche, ma garantisce stabilità, accompagnata da equilibrio e fisicità in mezzo al campo.

Un ruolo fondamentale che consente ai suoi compagni di reparti di concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva del giuoco, permettendo dunque così più possibilità di creare pericoli.

Milan, problema rinnovo: c’è l’interesse di un club

Non è un segreto che l’ex centrocampista dell’Empoli sia tra i beniamini del tecnico parmense, che più volte ha dimostrato di non poter fare a meno del suo pupillo in cabina di regia.

Motivo per il quale ha più volte cercato di convincere ed accelerare le procedure per il rinnovo di contratto con il club tanto da impedire alcune sue partenze all’estero. Il classe ’93 in estate è stato più volte vicino a lasciare il diavolo, soprattutto perché avrebbe favorito le casse del club.

Il Fenerbahce è stata la squadra che più si è avvicinata all’acquisto di Krunić che però ha proseguito la sua avventura a Milano. Nonostante ciò i rossoneri non hanno ancora trovato l’accordo con il proprio centrocampista per estendergli il contratto che scadrà a giugno del 2025. Il motivo di questa mancanza è dovuta alla distanza tra domanda ed offerta fra le due parti, dato che le richieste del bosniaco sono superiori a quelle proposte dal club.

Per tanto i turchi del Fenerbahce, secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, restano alla finestra, guardando con attenzione il concludersi di tale trattativa, sperando di poter cogliere l’opportunità a proprio favore.

L’occasione sarebbe quella di raggiungere un accordo a parametro zero o acquistando il giocatore già a gennaio, avvalendosi proprio di questo mancato accordo di prolungamento di contratto. Per tanto il Milan, per evitare ciò, secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, sta trattando con Krunić proprio per evitare di perderlo a zero.