Milan PSG, Pioli ha scelto il centrocampo: la probabile

Quarto turno di Champions League vede il Milan contro il Paris Saint German in casa a San Siro. Di seguito le possibili formazioni

Tornano le notti magiche di Champions League, oggi alle ore 21.00, il Milan sfiderà il Paris Saint German a San Siro.

L’andata disputata al Parco dei Principi ha visto vincitrice la squadra parigina per 3 a 0, posizionandosi così prima in classifica del gruppo F con 6 punti.

Il Milan, invece, è posizionato all’ultimo posto con soli due punti dovuti ai pareggi contro Borussia Dortmund e Newcastle. In questa competizione il Milan ancora non ha trovato il gol, infatti, entrambi i pareggi sono finiti sullo 0-0.

Le probabili formazioni di Milan-Paris Saint German

I rossoneri di Pioli ospitano in casa i francesi di Luis Enrique cercando di portare i primi tre punti in Champions League. Un ritorno importante quello a San Siro per Donnarumma, ex della partita. Il match tanto atteso sarà visibile in diretta su Sky e in chiaro su Canale 5.

Di seguito sono riportate le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reinders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Nsiala-Makengo, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire- Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore: Luis Enrique.