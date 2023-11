In occasione della sfida di Champions League di questa sera, il tifo più caldo dei rossoneri ha invitato tutto lo stadio nell’iniziativa

Sta per succedere: questa sera alle 21 andrà in scena a San Siro Milan-PSG, con i parigini che arrivano a Milano da prima della classe nel girone F, con i rossoneri in ultima posizione a-4 punti dalla vetta. Inutile dire che una vittoria questa sera è fondamentale, guardando anche al risultato tra Borussia Dortmund e Newcastle che si giocherà alle 18:45.

La sfida di questa sera assume dei connotati importanti per un altro motivo: sarà infatti la prima volta che Gianluigi Donnarumma tornerà nel suo vecchio stadio da rivale, con una maglia di un club diversa rispetto a quella dalle tinte rossonere. Per questo motivo la Curva Sud ha deciso di far sentire al portiere della nazionale italiana tutta la sua contrarietà in questa maniera:

L’iniziativa della Curva Sud parte dai social

La frangia più accesa del tifo rossonero ha lanciato l’idea attraverso il suo profilo Instagram, con una storia in cui viene spiegata in maniera netta come accogliere l’ex portiere del Milan:

Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato. Sulla fanze ci sono scritte le istruzioni su come andranno utilizzati i dollari… Raccoglieremo una piccola offerta da destinare a una scuola calcio, per non dar crescere mai più gente senza valori come questo indegno. Oggi vale tutto per creare un clima infernale

La banconota presenta scritte indirizzate a Donnarumma come uomo senza onore, mercenario, oltre che il soprannome Dollarumma e il numero 71, che nella smorfia napoletana indica una persona non corretta.

Il clima si preannuncia davvero infernale questa sera a San Siro, con la vicenda Donnarumma che alimenta ancora di più la narrazione legata a questa sfida decisiva tra Milan e Paris Saint Germain.