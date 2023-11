Milan, rossoneri su un vecchio obiettivo: affondo a gennaio

Il club rossonero sta lavorando in vista del mercato di gennaio su un giocatore già trattato nei mesi scorsi

Il Milan ha un problema in difesa: l’infortunio di Pierre Kalulu è più complicato del previsto, con il giocatore che tornerà a disposizione di Stefano Pioli a partire da inizio marzo. Un lasso di tempo lunghissimo che obbliga la società rossonera a intervenire sul mercato. Nel reparto arretrato rossonero stanno facendo attualmente gli straordinari Tomori e Thiaw, dato che anche l’altra riserva Simon Kjaer è alle prese con dei problemi fisici e dovrebbe tornare a disposizione per la 14esima giornata di campionato.

Il duo di dirigenti composto da Moncada e Furlani dovrà necessariamente regalare al proprio tecnico un difensore integro fisicamente e pronto a subentrare in un periodo difficile come quello del mercato di gennaio, mese in cui si entra in una fase delicatissima della stagione.

Un profilo che potrebbe rientrare prepotentemente in corsa è quello di Ozan Kabak, difensore turco dell’Hoffenheim classe ’00. Nel 2019 è stato votato dalla FIFA tra i 50 giocatori giovani più promettenti della stagione 2019-2020 e questo rappresenta sicuramente un punto di forza per una squadra da sempre interessata a prendere giovani talenti da far esplodere.

Per Kabak servono 20 milioni di euro

Il Milan dovrà capire quanto è ampio il margine di trattativa con la società tedesca, che già ad agosto era stata contattata non solo dalla società rossonera ma anche dalla Roma di José Mourinho per informazioni sulla valutazione del cartellino del difensore turco.

L’Hoffenheim valuta Kabak non meno di 20 milioni di euro e per questo motivo il Milan potrebbe decidere di intavolare una trattativa con il club tedesco a giugno piuttosto che a gennaio, con la garanzia di avere più liquidità a disposizione per affondare il colpo.

Quello che è certo è l’urgenza nel reparto arretrato dei rossoneri, specialmente per quel che riguarda i difensori centrali, con Thiaw e Tomori che non possono essere gli unici centrali a disposizione fino a giugno per giocare a livelli competitivi in campionato, Coppa Italia e Champions League.

Spetta dunque a Moncada e Furlani trovare un affare sul mercato che concili le esigenze di cassa della società rossonera con i bisogni di Pioli di far rifiatare la sua coppia titolare di difensori centrali. Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà la vicenda Ozan Kabak e il mercato invernale del Milan.