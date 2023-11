Milan, Sacchi spiazza il club: il problema è grave

Arrigo Sacchi ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Nel corso di un’intervista a Radio 24 l’ex tecnico ha analizzato le problematiche più evidenti in casa rossonera.

Alzi la mano chi in questo momento vorrebbe trovarsi nei panni di Stefano Pioli. Di sicuro, di fronte a questo interrogativo, non scaturirebbe una “Ola”. In ben pochi vorrebbero trovarsi nelle circostanze burrascose che sta attraversando il tecnico rossonero da ormai qualche settimana.

Buona parte della critica è di nuovo contro di lui, a causa del mini-ciclo appena concluso con un trend decisamente negativo. In poche giornate il Milan si è buttato via, gettando all’aria il vantaggio guadagnato sulle pretendenti allo scudetto.

Il “Pioli out” è tornato in voga anche tra i sostenitori. L’allenatore non è per il momento in discussione. Non sarà però compito agevole risalire la china e rialzare la testa non solo in campionato, ma anche in Champions League. Al rientro dalla sosta il tecnico dovrà raggruppare al squadra e riunirsi in un unico cerchio per motivarla a rimuovere il passato e ripartire da zero.

A fine novembre il ritmo si farà serrato. Il calendario si farà sempre più fitto, con match anche durante le vacanze di Natale, e il Diavolo non può più sbagliare.

Milan, Sacchi analizza il momento: “Pioli troppo solo”

Un quid in più potrebbe essere portato da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe presto entrare in società e la sua figura potrebbe giovare alla squadra specialmente sotto il punto di vista mentale. Fino ad allora, però, spetterà all’allenatore riprendere in mano la situazione e svoltare. A sottolineare un problema rilevante per il Milan è intervenuto Arrigo Sacchi, che durante la rubrica “Tutti convocati” di Radio24 ha cerchiato in rosso un difetto della propria ex squadra:

“La cosa più importante nel calcio è il club. Se il club è formato da persone che non conoscono il calcio è un problema. E’ fondamentale avere gente che conosce il calcio. Pioli è rimasto solo, prima c’era Maldini“.

Appare evidente come il messaggio sia rivolto al patron Gerry Cardinale, che la scorsa estate decise di rimuovere la leggenda rossonera dall’incarico di direttore dell’area tecnica. Nel prosieguo dell’intervista l’ex mister romagnolo ora opinionista ha inoltre rilasciato il proprio parere sul plausibile arrivo di Ibra: