Milan, speranze al lumicino in Champions: l’annuncio spaventa

A poche ore dalla sconfitta con il Dortmund, non fanno ben sperare le parole in diretta di uno dei prossimi avversari del Milan.

Il cammino in Champions League del Milan di Stefano Pioli è più compromesso che riuscito. La sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund per 3 a 1 non rende di certo facile il passaggio agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. I rossoneri avevano approcciato bene alla gara, rendendosi pericolosi e avendo la possibilità di passare subito in vantaggio grazie ad un rigore conquistato, ma Giroud si è fatto ipnotizzare dal portiere della squadra tedesca.

Gol sbagliato, gol subito: pochi minuti più tardi è il Borussia ad avere l’occasione dal dischetto, sfruttandola al meglio. Il Milan però reagisce e pochi minuti più tardi la squadra rossonera trova il pareggio con il primo gol di Chukwueze. Nella seconda frazione della gara, però, il Milan crolla definitivamente, a seguito anche dell’ennesimo infortunio subito dagli uomini di Pioli: questa volta è Thiaw a dover abbandonare il campo, a seguito di un infortunio muscolare. Il Borussia non si accontenta e trova il doppio vantaggio, mettendo di fatto a serio rischio la qualificazione del Milan agli ottavi.

Champions League, qualificazione a rischio: la carica di Mbappè.

La sconfitta contro il Borussia Dortmund è stata sicuramente un brutto colpo per i ragazzi di Pioli, che ora rischiano di interrompere il cammino in Champions, a differenza dello scorso anno quando il Milan arrivò in semifinale.

Per ottenere la qualificazione, i rossoneri devono obbligatoriamente vincere in Inghilterra, contro il Newcastle, e sperare in una sconfitta del Paris Saint Germain a Dortmund. Un briciolo di speranza dunque persista nella squadra di Pioli, se non che Kylian Mbappé si è già caricato la sua squadra sulle spalle, a distanza di 12 giorni dall’ultima partita del girone. Queste le sue parole a TNT Sports:

A Dortmund dobbiamo vincere perché vogliamo essere primi nel girone. l mio lavoro è segnare gol e aiutare la mia squadra: in Champions League devi segnare quando ne hai l’opportunità.

Parole da vero leader quelle dell’attaccante francese, seppur i rapporti con la società parigina non siano dei migliori; è chiaro che, per la sua carriera, il passaggio del turno sarebbe fondamentale, visto che a Mbappé manca la Champions nella bacheca dei trofei.

Dall’altro canto, il Milan dovrà tifare la squadra tedesca per avere una minima speranza e proseguire il proprio cammino. Una qualificazione farebbe comodo sia per l’entusiasmo sia per gli introiti.