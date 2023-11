Milan, svelato l’MVP del mese di ottobre

Nel mese di ottobre travagliato per i colori rossoneri, l’unico a brillare per i tifosi è uno solo, votato come MVP del mese passato.

Il mese appena concluso per il Milan, non è stato molto positivo. Partito subito con il pareggio di Dortmund, con tantissime occasioni sprecate. Passando poi per il Marassi, dove con una vittoria di misura si riesce a battere il Genoa dell’ex Gilardino, incappando poi nelle due sconfitte consecutive con Juventus e Paris Saint Germain. Si conclude poi il mese, con il rocambolesco 2-2 di Napoli al Maradona, dove il vantaggio iniziale di due reti viene recuperato dai campioni d’Italia nel secondo tempo.

Come di consuetudine, però, i tifosi votano l‘MVP del mese sul sito del Milan. Ad Ottobre, a trionfare, tra la tanta negatività, è Olivier Giroud.

Giroud eletto MVP del mese di ottobre per i tifosi del Milan

Con un comunicato sul proprio sito, il Milan, ufficializza la vittoria del premio come miglior giocatore del mese di ottobre di Olvier Grioud:

L’MVP del mese resta in attacco, va a Olivier Giroud. Sicuramente ottobre lo ha visto protagonista. Non solo per come ha terminato, con la grande doppietta di testa che ha permesso alla squadra di ottenere un pareggio comunque importante in un big match e su un campo difficile come Napoli, ma anche per la straordinaria prestazione di Genova, dove si è improvvisato portiere ed ha salvato il risultato.

Bravo Oli, certezza Oli. E ora a caccia di nuovi stimoli.

Chiude così il comunicato del Milan sul proprio sito. Continua così Olivier Giroud.